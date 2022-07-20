середа, 20 липня 2022 р.

Олександра Соснович впевнено переграла Александру Круніч і вийшла у чвертьфінал турніру в Гамбурзі.

Білоруська тенісистка Олександра Соснович стає чвертьфіналісткою змагань категорії WTA-250 в німецькому Гамбурзі. На стадії другого кола Олександра в двох партіях досить впевнено здолала представницю Сербії Александру Круніч, яка займає 75-ту сходинку жіночого світового рейтингу. На перемогу в матчі Соснович витратила 1 годину і 20 хвилин ігрового часу.

WTA-250
Гамбург, Німеччина
2-й раунд

(4) Олександра Соснович - Александра Круніч - 6:3, 6:2

На початку зустрічі тенісистки обмінялись брейками і до середини партії вигравали власні подачі. Втім ігрова перевага Соснович була досить очевидною. Білоруська тенісистка в кожному геймі на прийомі нав'язувала суперниці боротьбу і Круніч просто дивом втримувала власні подачі. В двох геймах поспіль Александра відігравалась з подвійного брейк-поінта. Втім довго триматися Круніч не змогла. Два наступних гейми на прийомі Соснович виграла і впевнено залишила за собою стартовий сет.

В дебюті другого сету здалось, що Круніч знайшла в собі сили на загострення боротьби. Принаймні, саме сербська тенісистка зуміла першою відзначитися на прийомі і повести з рахунком 2:1. Але у підсумку замість відродження інтриги глядачі побачили розгром. Соснович тричі оформила брейк, виграла 5 геймів поспіль і лишила за собою і другу партію матчу.

В чвертьфіналі турніру в Гамбурзі Олександра Соснович зіграє проти переможниці матчу Марина Заневська - Александра Ігнатік.

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о 13:58
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