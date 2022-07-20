Олександра Соснович впевнено переграла Александру Круніч і вийшла у чвертьфінал турніру в Гамбурзі.

WTA-250
Гамбург, Німеччина
2-й раунд
(4) Олександра Соснович - Александра Круніч - 6:3, 6:2
На початку зустрічі тенісистки обмінялись брейками і до середини партії вигравали власні подачі. Втім ігрова перевага Соснович була досить очевидною. Білоруська тенісистка в кожному геймі на прийомі нав'язувала суперниці боротьбу і Круніч просто дивом втримувала власні подачі. В двох геймах поспіль Александра відігравалась з подвійного брейк-поінта. Втім довго триматися Круніч не змогла. Два наступних гейми на прийомі Соснович виграла і впевнено залишила за собою стартовий сет.
В дебюті другого сету здалось, що Круніч знайшла в собі сили на загострення боротьби. Принаймні, саме сербська тенісистка зуміла першою відзначитися на прийомі і повести з рахунком 2:1. Але у підсумку замість відродження інтриги глядачі побачили розгром. Соснович тричі оформила брейк, виграла 5 геймів поспіль і лишила за собою і другу партію матчу.
В чвертьфіналі турніру в Гамбурзі Олександра Соснович зіграє проти переможниці матчу Марина Заневська - Александра Ігнатік.
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