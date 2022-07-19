вівторок, 19 липня 2022 р.

Катерина Сінякова розгромила Лауру Пігоссі і стала першою чвертьфіналісткою турніру в Гамбурзі.

Чеська тенісистка Катерина Сінякова пробилась до 1/4 фіналу змагань категорії WTA-250 в німецькому Гамбурзі. На стадії другого кола Катерина впевнено переграла представницю Бразилії Лауру Пігоссі, яка займає 120-ту сходинку жіночого світового рейтингу. За весь поєдинок Сінякова віддала суперниці всього 2 гейми - по одному в кожному з сетів зустрічі. На перемогу в матчі Катерина Сінякова витратила трохи більше 1 години і 10 хвилин ігрового часу.

WTA-250
Гамбург, Німеччина
2-й раунд

Катерина Сінякова - Лаура Пігоссі - 6:1, 6:1

Суперниця Катерини Сінякової у чветьфіналі змагань в Гамбурзі визначиться трохи пізніше, оскільки в цій частині сітки турніру ще не зіграні матчі першого кола.

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о 13:36
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