Домінік Тім не зумів вийти у півфінал турніру в Бостаді.

ATP-250
Бостад, Швеція
1/4 фіналу
(8) Себастіан Баес - (PR) Домінік Тім - 6:2, 6:7(5), 6:4
На початку зустрічі здалося, що Домінік Тім просто не встиг відновитися після напруженого матчу другого кола, в якому він у важкій боротьбі здолав Роберто Баутісту-Агута. В кожному геймі на власній подачі австрійський тенісист стикався із серйозними труднощами і неодмінно дарував супернику брейк-поінти. В двох геймах - на самому початку зустрічі і наприкінці першого сету - Баес своїми шансами скористався, тож досить впевнено взяв стартову партію.
У другому сеті Тім несподівано розігрався і навіть вирвався вперед із геймом на прийомі в активі. Правда, свою гру Домінік намацав точно не до кінця - вже в наступному геймі австрійський тенісист програв власну подачу і дозволив Себастьяну відновити рівновагу у рахунку. Міг аргентинський спортсмен завершувати зустріч на свою користь в двох партіях. Спочатку Баес не реалізував матч-болл на прийомі, а потім не скористався перевагою із міні-брейком на тай-брейці. Домінік у підсумку хід 13-го гейму переломив і зумів перевести зустріч у вирішальний відрізок.
У ньому Домінік знову став відчувати серйозні проблеми на власній подачі. В трьох стартових геймах партії Тім знову давав супернику можливість дістатись до боейк-поінтів і з третьої спроби Баес таки взяв подачу австрійця. Відіграти це відставання Домінік вже не зумів.
Тепер у півфіналі змагань в Бостаді Себастьян Баес зіграє з переможцем матчу між Ласло Дьєре і Андрієм Рубльовим.
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