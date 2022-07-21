четвер, 21 липня 2022 р.

Домінік Тім переграв Федеріко Дельбоніса і вийшов у чвертьфінал турніру в Гштаді.

Австрійський тенісист Домінік Тім, який тільки намагається повернутися на найвищий рівень, виходить у чвертьфінал турніру категорії ATP-250 в швейцарському Гштаді. На стадії другого кола Домінік в двох партіях переграв представника Аргентини Федеріко Дельбоніса, який займає 125-ту сходинку світового чоловічого рейтингу. На перемогу в матчі Тім витратив майже 2 години ігрового часу.

ATP-500
Гштад, Швейцарія
2-й раунд

(PR) Домінік Тім - Федеріко Дельбоніс - 7:6(6), 6:3

В першому сеті зустрічі виявити переможця вдалось тільки на тай-брейці і це при тому, що в середині партії Домінік зумів вирватися вперед із брейком. Австрійський тенісист навіть вийшов подавати на перемогу в стартовому відрізку матчу, але провалив власний гейм, подарувавши супернику потрійний брейк-поінт. Два м'ячі Домінік відіграв, але з третьої спроби Дельбоніс оформив зворотній брейк і повернувся у боротьбу за сет. 

Федеріко навіть вирвався вперед із міні-брейком у вирішальному 13-му геймі першого сету, але кінцівку тай-брейку Тім провів набагато сильніше і не просто відігрався, а й завершив тай на свою користь із мінімальною перевагою - 8:6.

В другій партії Домінік досить швидко захопив ініціативу і повів із геймом на прийомі в активі. Тільки на відміну від стартового сету австрійський тенісист не просто втримав цю перевагу, а й оформив ще один брейк. Ним Домінік і поставив переможну крапку в матчі.

В 1/4 фіналу змагань в Гштаді Домінік Тім зіграє проти переможця матчу між Роберто Баутістою-Агутом і Хуаном-Пабло Варільясом.

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о 14:02
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