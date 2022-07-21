Домінік Тім переграв Федеріко Дельбоніса і вийшов у чвертьфінал турніру в Гштаді.

ATP-500
Гштад, Швейцарія
2-й раунд
(PR) Домінік Тім - Федеріко Дельбоніс - 7:6(6), 6:3
В першому сеті зустрічі виявити переможця вдалось тільки на тай-брейці і це при тому, що в середині партії Домінік зумів вирватися вперед із брейком. Австрійський тенісист навіть вийшов подавати на перемогу в стартовому відрізку матчу, але провалив власний гейм, подарувавши супернику потрійний брейк-поінт. Два м'ячі Домінік відіграв, але з третьої спроби Дельбоніс оформив зворотній брейк і повернувся у боротьбу за сет.
Федеріко навіть вирвався вперед із міні-брейком у вирішальному 13-му геймі першого сету, але кінцівку тай-брейку Тім провів набагато сильніше і не просто відігрався, а й завершив тай на свою користь із мінімальною перевагою - 8:6.
В другій партії Домінік досить швидко захопив ініціативу і повів із геймом на прийомі в активі. Тільки на відміну від стартового сету австрійський тенісист не просто втримав цю перевагу, а й оформив ще один брейк. Ним Домінік і поставив переможну крапку в матчі.
В 1/4 фіналу змагань в Гштаді Домінік Тім зіграє проти переможця матчу між Роберто Баутістою-Агутом і Хуаном-Пабло Варільясом.
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