Домінік Тім на тай-брейці вирішального сету здолав Уго Гастона на старті турніру в Гштаді.

ATP-250
Гштад, Швейцарія
1-й раунд
(PR) Домінік Тім - (7) Уго Гастон - 1:6, 6:1, 7:6(7)
Сам Домінік Тім ще минулого тижня, коли йому, нарешті, вдалось виграти 2 матчі поспіль, зізнавався, що повернення в тур відбувається далеко не так швидко, як хотілося б. Але при цьому, прогрес, ніби, очевидний. Початок стартового матчу в Гштаді показав, що і проблем у Тіма лишилось ще дуже багато. Гастон настільки впевнено повів гру, що австрієць просто не встиг оговтатися, як вже поступався із двома брейками - 0:5. Гейм престижу Домінік в першому сеті таки виграв, але на більше його просто не вистачило.
Але в другій партії Тіму вдалось повністю перевернути гру і тепер вже сам австрійський тенісист зумів розгромити суперника. Ті самі 2 брейки поспіль, і той самий підсумковий рахунок в сеті - 6:1. Тільки тепер вже на користь Домініка, який повернувся в боротьбу і перевів зустріч у вирішальний сет.
І тільки в ньому на корті велась вже справді рівна і напружена боротьба. Відзначитись на прийомі протягом усього сету не вдалось жодному з тенісистів. На тай-брейці Гастон лідирував із міні-брейком - 5:3, але і тут Тім зумів зібратися і ліквідувати відставання. Перемогу на тай-брейці Домінік відсвяткував із рахунком 9:7.
В другому колі турніру в Гштаді Домінік Тім зіграє проти аргентинського спортсмена Федеріко Дельбоніса.
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