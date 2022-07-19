вівторок, 19 липня 2022 р.

Домінік Тім на тай-брейці вирішального сету здолав Уго Гастона на старті турніру в Гштаді.

Австрійський тенісист Домінік Тім з надзвичайно складної і вольової перемоги починає виступи на змаганнях категорії ATP-250 в швейцарському Гштаді. В матчі першого кола лише на тай-брейці вирішального сету Домінік здолав їпредставника Франції Уго Гастона, який отримав на змаганнях 7-й номер посіву. На перемогу в протистоянні Тіму знадобилось трохи більше 2-х годин ігрового часу.

ATP-250
Гштад, Швейцарія
1-й раунд

(PR) Домінік Тім - (7) Уго Гастон - 1:6, 6:1, 7:6(7)

Сам Домінік Тім ще минулого тижня, коли йому, нарешті, вдалось виграти 2 матчі поспіль, зізнавався, що повернення в тур відбувається далеко не так швидко, як хотілося б. Але при цьому, прогрес, ніби, очевидний. Початок стартового матчу в Гштаді показав, що і проблем у Тіма лишилось ще дуже багато. Гастон настільки впевнено повів гру, що австрієць просто не встиг оговтатися, як вже поступався із двома брейками - 0:5. Гейм престижу Домінік в першому сеті таки виграв, але на більше його просто не вистачило. 

Але в другій партії Тіму вдалось повністю перевернути гру і тепер вже сам австрійський тенісист зумів розгромити суперника. Ті самі 2 брейки поспіль, і той самий підсумковий рахунок в сеті - 6:1. Тільки тепер вже на користь Домініка, який повернувся в боротьбу і перевів зустріч у вирішальний сет.

І тільки в ньому на корті велась вже справді рівна і напружена боротьба. Відзначитись на прийомі протягом усього сету не вдалось жодному з тенісистів. На тай-брейці Гастон лідирував із міні-брейком - 5:3, але і тут Тім зумів зібратися і ліквідувати відставання. Перемогу на тай-брейці Домінік відсвяткував із рахунком 9:7.

В другому колі турніру в Гштаді Домінік Тім зіграє проти аргентинського спортсмена Федеріко Дельбоніса.

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о 18:26
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