четвер, 4 серпня 2022 р.

Аманда Анісімова зуміла дотиснути Кароліну Плішкову і вийшла у чвертьфінал турніру в Сан-Хосе.

Американська тенісистка Аманда Анісімова стає чвертьфіналісткою турніру категорії WTA-500 в Сан-Хосе. На стадії другого кола Аманда зуміла досягнути доволі непростої перемоги над представницею Чехії Кароліною Плішковою, яка була посіяна на змаганнях під 8-м номером. Анісімова програла стартовий сет зустрічі і поступалась із брейком у другому сеті, але переломила хід протистояння. На перемогу в матчі Аманда витратила трохи менше 1 години і 40 хвилин ігрового часу.

WTA-500
Сан-Хосе, США
2-й раунд

Аманда Анісімова - (8) Кароліна Плішкова - 3:6, 7:5, 6:1

Зустріч із дуже непоганого гейму на прийомі розпочала саме Аманда Анісімова, яка одразу ж заробила подвійний брейк-поінт. Плішкова впоралась і власну подачу таки захистила. Але найголовніше, що до завершення першого сету Кароліна більше не дозволяла собі підпускати суперницю до брейкових м'ячів. Сама ж чеська тенісистка в середині партії скористалась своїм першим і єдиним шансом на прийомі, оформила брейк і спокійно довела сет до перемоги.

Більше того, Плішкова повела з геймом на прийомі в активі і в середині другої партії. Але одразу після цього Кароліна просто провалила власну подачу, яку вона віддала Анісімовій під нуль. Аманда ледь не прогавила шанс вирівняти гру, але в наступному ж геймі Плішкова брейковим м'ячем не скористалась, ну а далі в другій партії шансів на подачі суперниці у неї вже не було. Та найголовніше, що чеська тенісистка не дотягнула і до тай-брейка - в останній момент Анісімова заробила і реалізувала сет-бол на прийомі.

Відверто кажучи в третій партії Кароліна заслуговувала виграти на парочку геймів більше, але найважливіші м'ячі у цьому сеті Плішкова програла. Анісімова мала всього 2 брейк-поінти, і обидва американській тенісистці вдалось реалізувати. 

Тепер в чвертьфіналі турніру в Сан-Хосе Аманда Анісімова зіграє проти переможниці матчу між лідеркою посіву Марією Саккарі з Греції та ще однією американкою Шелбі Роджерс.

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о 00:29
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