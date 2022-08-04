Аманда Анісімова зуміла дотиснути Кароліну Плішкову і вийшла у чвертьфінал турніру в Сан-Хосе.

WTA-500
Сан-Хосе, США
2-й раунд
Аманда Анісімова - (8) Кароліна Плішкова - 3:6, 7:5, 6:1
Зустріч із дуже непоганого гейму на прийомі розпочала саме Аманда Анісімова, яка одразу ж заробила подвійний брейк-поінт. Плішкова впоралась і власну подачу таки захистила. Але найголовніше, що до завершення першого сету Кароліна більше не дозволяла собі підпускати суперницю до брейкових м'ячів. Сама ж чеська тенісистка в середині партії скористалась своїм першим і єдиним шансом на прийомі, оформила брейк і спокійно довела сет до перемоги.
Більше того, Плішкова повела з геймом на прийомі в активі і в середині другої партії. Але одразу після цього Кароліна просто провалила власну подачу, яку вона віддала Анісімовій під нуль. Аманда ледь не прогавила шанс вирівняти гру, але в наступному ж геймі Плішкова брейковим м'ячем не скористалась, ну а далі в другій партії шансів на подачі суперниці у неї вже не було. Та найголовніше, що чеська тенісистка не дотягнула і до тай-брейка - в останній момент Анісімова заробила і реалізувала сет-бол на прийомі.
Відверто кажучи в третій партії Кароліна заслуговувала виграти на парочку геймів більше, але найважливіші м'ячі у цьому сеті Плішкова програла. Анісімова мала всього 2 брейк-поінти, і обидва американській тенісистці вдалось реалізувати.
Тепер в чвертьфіналі турніру в Сан-Хосе Аманда Анісімова зіграє проти переможниці матчу між лідеркою посіву Марією Саккарі з Греції та ще однією американкою Шелбі Роджерс.
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