Аманда Анісімова виграє американське дербі на старті змагань у Сан-Хосе.

WTA-500
Сан-Хосе, США
1-й раунд
Аманда Анісімова - (WC) Ешлін Крюгер - 6:2, 7:6(5)
Початок зустрічі проти представниці третьої сотні світового рейтингу, а саме там зараз перебуває Ешлін Крюгер, для Аманди Анісімової склався не найкращим чином. Досить швидко Аманда опинилась в ролі наздоганяючої, але цей брейк від суперниці явну фаворитку зустрічі тільки змотивував. Після нього Анісімова видала ударний відрізок з трьох поспіль брейків, яких їй вистачило для того, аби впевнено взяти стартовий сет.
Цікаво, що в другій партії Аманді знову довелось відігруватися. Крюгер в середині сету повела в рахунку із брейком і навіть мала нагоду подавати на партію. Анісімова в останній момент відставання ліквідувала, дотягнула до тай-брейку і вже на ньому оформила підсумкову перемогу в матчі.
В другому колі турніру в Сан-Хосе Аманда Анісімова зіграє із переможницею матчу між Кеті Бултер з Великої Британії і 8-ю ракеткою турніру чеською тенісисткою Кароліною Плішковою.
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