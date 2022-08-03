Даяна Ястремська з баранкою поступилась Вікторії Азаренко на старті змагань у Вашингтоні.

WTA-250
Вашингтон, США
1-й раунд
(4) Вікторія Азаренко - Даяна Ястремська - 6:4, 6:0
В стартовій партії зустрічі Азаренко, без сумнівів, володіла ініціативою на корті. Саме білоруська тенісистка в першому ж геймі матчу зуміла відзначитись на прийомі і повела в рахунку з брейком. Але на характері Даяна, яка прекрасно розуміла, що в цьому матчі вона є явним аутсайдером, намагалась втриматися в боротьбі. Ястремська в середині партії відіграла брейк, хоч і не реалізувала на початку того гейму потрійний брейк-поінт.
Вікторія свою перевагу в рахунку відновила моментально, але українська тенісистка знову відігралась. І тільки третій брейк у виконанні Азаренко став вирішальним - одразу після нього білоруська тенісистка доволі впевнено подала на перемогу у стартовому відрізку зустрічі.
В другій партії Вікторія знову вирвалась вперед у рахунку зі швидким брейком. Ястремська знову спробувала суперницю наздогнати, але в другому геймі сету не реалізувала потрійний брейк-поінт, між іншим, вдруге у зустрічі. Тільки цього разу, на відміну від першого сету, Азаренко той власний гейм виграла, а після цього гра у Даяни зовсім розвалилась і українська спортсменка отримала від суперниці повноцінну баранку.
В другому колі змагань у Вашингтоні Вікторія Азаренко зіграє із представницею Чехії Терезою Мартінцовою.
Теніс України в соцмережах: Facebook і Telegram
Немає коментарів:
Дописати коментар