Паула Бадоса із надзвичайно складної перемоги розпочинає виступи на змаганнях у Сан-Хосе.

WTA-500
Сан-Хосе, США
2-й раунд
(2) Паула Бадоса - (Q) Елізабет Мандлік - 6:2, 5:7, 7:6(5)
За підсумками стартової партії здавалось, що свою стартову зустріч на змаганнях у Сан-Хосе Паула Бадоса виграє без якихось труднощів. Так, саме іспанська тенісистка програла свою подачу на самому початку зустрічі, але відповісти на цей брейк Бадоса зуміла одразу трьома виграними на прийомі геймами. По суті, іспанська тенісистка могла відвісити Мандлік приховану баранку, але один з геймів на власній подачі Елізабет зуміла врятувати з подвійного брейк-поінта. Інтриги в стартову партію це, правда, не додало.
Тиснути на суперницю Бадоса продовжила і на початку другого сету, але американка знову героїчно втримала гейм з трьох брейкових м'ячів у суперниці. А вже за кілька хвилин Мандлік і сама вирвалась вперед із геймом на прийомі в активі. Паула відігралась моментально, але влаштувати такий самий ривок, як і в першій партії, іспанській спортсменці не вдалось. А ближче до завершення сету Бадоса почала буксувати на власній подачі - спочатку 2-га ракетка турніру відігралась із брейк-поінта, але подачу на тай-брейк Паула провалила, а от Елізабет одразу після брейка впевнено і під нуль подала на другий сет.
У вирішальній партії Бадосі довелось демонструвати увесь свій характер. Після того, яка Мандлік в середині сету оформила брейк під нуль Паула опинилась у вкрай неприємній ситуації, але налагодити гру на прийомі явній фаворитці зустрічі довго не вдавалось. Лише в той момент, коли американка вийшла подавати на матч Паула зуміла нав'язати боротьбу і врятуватися. Але і на цьому проблеми не завершились - моментально Мандлік ще раз відзначається на прийомі і отримує другу можливість подавати на сенсаційну перемогу в матчі.
Сенсації так і не сталось. Бадоса знову увімкнулась на прийомі і цей зворотній брейк оформила доволі впевнено. За дві спроби подати на перемогу Елізабет так і не дісталась до матч-болів. А ось тай-брейк вирішального сету Паула провела вже стабільніше за суперницю і завдяки пізньому міні-брейку таки оформила важку перемогу в матчі.
В чвертьфіналі турніру в Сан-Хосе Паула Бадоса зіграє із переможницею зустрічі між Корі Гофф і Наомі Осакою.
Теніс України в соцмережах: Facebook і Telegram
Немає коментарів:
Дописати коментар