Пабло Карреньо-Буста переграв Хуберта Хуркача в фіналі турніру в Монреалі і вперше в кар'єрі став переможчем Мастерса.

Іспанський тенісист Пабло Карреньо-Буста здобуває найбільшу перемогу в своїй професійній кар'єрі. Пабло стає тріумфатором змагань категорії Мастерс в канадському Монреалі. В титульному матчі турніру Карреньо-Буста в трьох сетах переграв представника Польщі Хуберта Хурчака, який був посіяним на турнірі під 8-м номером.
ATP-1000
Монреаль, Канада
Фінал
Пабло Карреньо-Буста - (8) Хуберт Хуркач - 3:6, 6:3, 6:3
Огляд матчу очікуйте трохи пізніше...
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