понеділок, 1 серпня 2022 р.

Алекс де Мінор впевнено переграв Дженсона Бруксбі і вдруге виграв турнір в Атланті.

Австралійський тенісист Алекс де Мінор стає тріумфатором змагань категорії ATP-250 в американській Атланті, на яких він був посіяним під 3-м номером. В титульному матчі Алекс впевнено здолав 6-ту ракетку турніра і 43-го номера світового рейтинга Дженсона Бруксбі з США. На перемогу у фіналі турніру де Мінор витратив трохи більше ніж півтори години ігрового часу.

ATP-250
Атланта, США
Фінал

(3) Алекс де Мінор - (6) Дженсон Бруксбі - 6:3, 6:3

В першому сеті зустрічі шансів на прийомі було не так вже й багато у кожного з тенісистів. Різниця полягала тільки в тому, як суперники цими можливостями скористались. Фактично на початку зустрічі за подачу опонента зачепився Бруксбі, втім жоден з двох брейк-поінтів американський тенісист реалізувати не зумів. А от де Мінор ближче до завершення партії оформив брейк за першої ж можливості і впевнено втримав цю перевагу до переможного завершення сету.

Друга партія почалась з іще одного брейку у виконанні Алекса, але втримати перевагу австралійський тенісист не зумів - Дженсон моментально оформив зворотній брейк. Але із середини сету де Мінор вже повністю захопив ініціативу в зустрічі - до завершення матчу Алекс зумів ще двічі відзначитися на прийомі і впевнено виграти фінальний матч.

Алекс де Мінор вдруге виграє змагання в Атланті. До цього австралійський тенісист тріумфував на турнірі ще в 2019-му році, коли обіграв в фіналі Тейлора Фріца. Загалом для Алекса цей титул стає вже 6-м на рівні ATP в професійній кар'єрі. А от Дженсон Бруксбі, який ще не має трофеїв на рівні ATP, програє свій третій фінал.

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о 08:11
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