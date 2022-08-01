Алекс де Мінор впевнено переграв Дженсона Бруксбі і вдруге виграв турнір в Атланті.

ATP-250
Атланта, США
Фінал
(3) Алекс де Мінор - (6) Дженсон Бруксбі - 6:3, 6:3
В першому сеті зустрічі шансів на прийомі було не так вже й багато у кожного з тенісистів. Різниця полягала тільки в тому, як суперники цими можливостями скористались. Фактично на початку зустрічі за подачу опонента зачепився Бруксбі, втім жоден з двох брейк-поінтів американський тенісист реалізувати не зумів. А от де Мінор ближче до завершення партії оформив брейк за першої ж можливості і впевнено втримав цю перевагу до переможного завершення сету.
Друга партія почалась з іще одного брейку у виконанні Алекса, але втримати перевагу австралійський тенісист не зумів - Дженсон моментально оформив зворотній брейк. Але із середини сету де Мінор вже повністю захопив ініціативу в зустрічі - до завершення матчу Алекс зумів ще двічі відзначитися на прийомі і впевнено виграти фінальний матч.
Алекс де Мінор вдруге виграє змагання в Атланті. До цього австралійський тенісист тріумфував на турнірі ще в 2019-му році, коли обіграв в фіналі Тейлора Фріца. Загалом для Алекса цей титул стає вже 6-м на рівні ATP в професійній кар'єрі. А от Дженсон Бруксбі, який ще не має трофеїв на рівні ATP, програє свій третій фінал.
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