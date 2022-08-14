Беатріс Хаддад-Мая стає фіналісткою змагань у Торонто.

WTA-1000
Торонто, Канада
1/2 фіналу
Беатріс Хаддад-Мая - (14) Кароліна Плішкова - 6:4, 7:6(7)
Бразильська тенісистка розпочала півфінальну зустріч дуже потужно і двічі зуміла відзначитися на прийомі. Плішкова прокинулась надто пізно і кинулась відігруватися лише в той момент, коли Хаддад-Мая вже подавала на перемогу в партії. Кароліна змогла ліквідувати один брейк, при цьому Беатріс не реалізувала в тому геймі одразу 3 сет-боли. Але з другої спроби бразильська тенісистка таки подала на перемогу в партії.
Другий сет із брейку почала вже сама Кароліна, якій вдалось втримати цю перевагу в рахунку майже увесь сет. І тільки при подачі на партію Плішкова несподівано провалилась і дозволила суперниці повернутися в боротьбу. Хаддад-Мая дотягнула до тай-брейку, а ось вже на ньому потроху захопила ініціативу. Двічі Беатріс вела в рахунку із міні-брейком, двічі Плішкова відігрувалась, але у вирішальний момент на матч-болі у бразильської тенісистки Кароліна знову програла власну подачу і дозволили Хаддад-Маї пробитися у найбільший в кар'єрі фінал.
В ньому Беатріс Хаддад-Мая зіграє проти представниці Румунії Сімони Халеп, яка у своєму півфінальному протистоянні здолала Джессіку Пегулу.
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