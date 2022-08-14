неділя, 14 серпня 2022 р.

Беатріс Хаддад-Мая стає фіналісткою змагань у Торонто.

Бразильська тенісистка Беатріс Хаддад-Мая пробивається у найбільший фінал в кар'єрі. На стадії 1/2 фіналу змагань категорії WTA-1000 в канадському Торонто Беатріс в двох надзвичайно бойових партіях здолала представницю Чехії Кароліну Плішкову, яка була посіяна на турнірі під 14-м номером. На перемогу в матчі Хаддад-Мая витратила трохи більше двох годин ігрового часу.

WTA-1000
Торонто, Канада
1/2 фіналу

Беатріс Хаддад-Мая - (14) Кароліна Плішкова - 6:4, 7:6(7)

Бразильська тенісистка розпочала півфінальну зустріч дуже потужно і двічі зуміла відзначитися на прийомі. Плішкова прокинулась надто пізно і кинулась відігруватися лише в той момент, коли Хаддад-Мая вже подавала на перемогу в партії. Кароліна змогла ліквідувати один брейк, при цьому Беатріс не реалізувала в тому геймі одразу 3 сет-боли. Але з другої спроби бразильська тенісистка таки подала на перемогу в партії.

Другий сет із брейку почала вже сама Кароліна, якій вдалось втримати цю перевагу в рахунку майже увесь сет. І тільки при подачі на партію Плішкова несподівано провалилась і дозволила суперниці повернутися в боротьбу. Хаддад-Мая дотягнула до тай-брейку, а ось вже на ньому потроху захопила ініціативу. Двічі Беатріс вела в рахунку із міні-брейком, двічі Плішкова відігрувалась, але у вирішальний момент на матч-болі у бразильської тенісистки Кароліна знову програла власну подачу і дозволили Хаддад-Маї пробитися у найбільший в кар'єрі фінал.

В ньому Беатріс Хаддад-Мая зіграє проти представниці Румунії Сімони Халеп, яка у своєму півфінальному протистоянні здолала Джессіку Пегулу.

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о 11:41
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