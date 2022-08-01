понеділок, 1 серпня 2022 р.

Сімона Халеп впевнено стартувала на змаганнях у Вашингтоні.

Румунська тенісистка Сімона Халеп, яка на змаганнях категорії WTA-250 в американському Вашингтоні отримала 3-й номер посіву, досить впевнено долає стартовий раунд. В матчі першого кола Сімона в двох партіях переграла представницю Іспанії Крістіну Буксу, яка займає 123-ю сходинку світового жіночого рейтингу. На перемогу в матчі Халеп витратила трохи більше 1 години і 20 хвилин ігрового часу.

WTA-250 
Вашингтон, США
1-й раунд

(3) Сімона Халеп - (Q) Крістіна Букса - 6:3, 7:5

Сімона ледь не з перших розіграшів почала доводити статус беззаперечної фаворитки зустрічі. Саме румунська тенісистка зуміла повести з брейком вже після стартового гейму на прийомі, але слідом за ним Халеп несподівано провалила власну подачу і віддала її суперниці під нуль. При цьому Букса гру не вирівняла, тож досить швидко представниця Іспанії знову опинилась у ролі наздоганяючої. Хоч у Сімони були шанси ще раз відзначитися на прийомі протягом першого сету, партію вона виграла з мінімальною перевагою у брейк.

В другій партії Халеп мала розбиратися із суперницею ще більш впевнено. 3-я ракетка турніру у Вашингтоні оформила швидкий брейк, а згодом і закріпила свою перевагу ще одним виграним на прийомі геймом - 5:2. Але досить несподівано Крістіна повернулась в боротьбу. Двічі іспанська тенісистка не дозволила Сімоні подати на перемогу в матчі. Правда, і до тай-брейку Букса не дотягнула. Після феноменального камбеку Крістіна програла подачу на тай, а вже в наступному геймі Халеп поставила переможну крапку в протистоянні.

В другому колі змагань у Вашингтоні Сімона Халеп зіграє із переможницею матчу між Медісон Бренгл і Анною Калінською.

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о 22:15
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