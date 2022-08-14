Сімона Халеп у напруженому матчі здолала Беатріс Хаддад-Маю і стала тріумфаторкою змагань у Торонто.

WTA-1000
Торонто, Канада
Фінал
(15) Сімона Халеп - Беатріс Хаддад-Мая - 6:3, 2:6, 6:3
Початок зустрічі виявився відверто непростим для Сімони Халеп. Румунська тенісистка, яку не без підстав вважали явною фавориткою фінального матчу, програла вже стартовий гейм на власній подачі і не скористалась чудовою нагодою моментально відіграти відставання - Хаддад-Мая втримала свій гейм одразу із двох брейк-поінтів.
Але, по суті, було очевидно, що Беатріс надто сильно нервує. Її удари були аж надто м'якими. Потужності, якою бразильська спортсменка зносила з корту своїх попередніх суперниць, помічено не було. Тож, як тільки Сімона нормально увійшла в матч, переломити хід протистояння румунській тенісистці вдалось без проблем. Із рахунку 0:3 Халеп взяла одразу 6 геймів поспіль і з прихованою баранкою виграла стартовий сет протистояння.
В другій партії Хаддад-Мая, нарешті, знайшла баланс між потужністю і влучністю власних ударів. Сімона хоч і любить та вміє грати другим номером, проти таких дій суперниці аргументів не знайшла. Беатріс швидко повела в рахунку одразу із двома брейками і шансів повернутися в боротьбу Халеп просто не надавала. Як би не відпрацьовувала румунська тенісистка в захисті, самими лише оборонними діями переломити хід партії їй не вдавалось.
А от у вирішальному сеті найцікавішим виявився початок партії. В ньому у обох суперниць було чимало шансів на прийомі, але краще ними користалась саме Сімона. А от Беатріс, яка цей стартовий обмін брейками програла, відчутно підсіла в плані фізики, тож із середини партії бразтльська тенісистка скоріше намагалась не відпустити Халеп у ще більший відрив, ніж мала можливості відіграти відставання.
Для Сімони Халеп титул в Торонто стає вже 24-м в професійній кар'єрі і лише другим протягом поточного сезону. Крім цього, варто відзначити, що румунська тенісистка вже втретє в кар'єрі виграє змагання WTA-1000 в Канаді.
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