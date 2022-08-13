субота, 13 серпня 2022 р.

Сімона Халеп стає першою фіналісткою змагань у Торонто.

Румунська тенісистка Сімона Халеп пробивається у фінал турніру категорії WTA-1000 у канадському Торонто. В боротьбі за вихід у титульний матч змагань Сімона у трьох партіях здолала представницю США Джессіку Пегулу, яка займає 7-му сходинку світового жіночого рейтингу. Халеп програла стартовий сет протистояння, але зуміла переломити хід зустрічі і лишити за собою дві наступні партії.

WTA-1000
Торонто, Канада
1/2 фіналу

(15) Сімона Халеп - (7) Джессіка Пегула - 2:6, 6:3, 6:4

На початку матчу Сімона відчувала серйозні труднощі на власній подачі. Якщо у стартовому геймі зустрічі Халеп вдалось врятувати гейм із брейк-поінту у суперниці, то за кілька хвилин Пегула таки отримала перевагу в рахунку. Румунська тенісистка цілком могла моментально відігратися, але не скористалась одразу трьома брейк-поінтами на подачі Джессіки. Натомість, в наступному геймі американська тенісистка взяла подачу Халеп під нуль і повела вже одразу з двома брейками. Навіть скоротити відставання в рахунку Сімона до кінця сету так і не зуміла. 

Друга партія почалась з іще одного героїчно врятованого Сімоною гейму на власній подачі - румунська спортсменка ліквідувала подвійний брейк-поінт у Пегули. Наступні пару геймів спортсменки витратили на обмін брейками, переможницею із якого вийшла Халеп. Сімона втримала цю мінімальну перевагу в рахунку, хоча в одному з геймів їй довелось рятувати власну подачу одразу із чотирьох брейк-поінтів у суперниці.

Вирішальний сет пройшов у неймовірно нервовій боротьбі. Фактично в кожному з геймів цієї партії глядачі ставали свідками брейк-поінтів, але реалізація цих м'ячів на кращому рівні була саме у Сімони. Після обміну брейками на початку сету Халеп пішла у відрив одразу із двома виграними на прийомі геймами. Подати на перемогу із першої спроби румунська тенісистка не змогла, але другою можливістю Сімона таки скористалась.

За титул змагань у Торонто Сімона Халеп посперечається із переможницею другого півфінального матчі між Беатріс Хаддад-Майєю і Кароліною Плішковою.

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о 22:48
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