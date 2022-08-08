Сімона Халеп знищила Донну Векіч на старті змагань у Торонто.

WTA-1000
Торонто, Канада
1-й раунд
(15) Сімона Халеп - (LL) Донна Векіч - 6:0, 6:2
Оцінити готовність Сімони Халеп до важливих змагань у Торонто було досить складно. Як такої підготовки на турнірі у Вашингтоні просто не вдалось, адже організм румунської тенісистки не витримав випробування спекою і їй довелось достроково припинити боротьбу. А от у Векіч із ігровою практикою, здавалося, все було в повному порядку. Та й до кортів у Торонто хорватська тенісистка вже прибилась - провела 2 матчі кваліфікації, правда із перемінним успіхом. Фінал відбору Донна програла, але в основну сітку потрапила в якості "лакі лузера".
Втім, до матчу із суперницею топового рівня, а Халеп такою є навіть перебуваючи в середині другого десятку світового рейтингу, Донна виявилась катастрофічно не готовою. Стартова партія, в якій Векіч отримала від суперниці повноцінну баранку, стала яскравим тому доказом.
Могла Халеп повести зі швидким брейком і на самому початку другого сету, але Донна якимось дивом втримала подачу з рахунку 0:40, відігравши за гейм одразу 4 брейк-поінти у суперниці. До речі, цей самий "фінт" Векіч повторила і в середині сету. Сімону, правда, той факт, що вона двічі не зуміла реалізувати потрійний брейк-поінт, навряд засмутив - два законних брейки у другому сеті румунська тенісистка все одно оформила.
В другому колі змагань у Торонто Сімона Халеп зіграє проти переможниці матчу Шуай Чжан - Крістіна Букса.
Теніс України в соцмережах: Facebook і Telegram
Немає коментарів:
Дописати коментар