понеділок, 8 серпня 2022 р.

Сімона Халеп знищила Донну Векіч на старті змагань у Торонто.

Румунська тенісистка Сімона Халеп, яка на змаганнях категорії WTA-1000 у Торонто отримала 15-й номер посіву, починає виступи із розгромної перемоги. В стартовому матчі змагань Сімона віддала всього 2 гейми представниці Хорватії Донні Векіч, яка займає 82-гу сходинку світового жіночого рейтингу. На перемогу в матчі Халеп витратила трохи більше години ігрового часу. 

WTA-1000
Торонто, Канада
1-й раунд

(15) Сімона Халеп - (LL) Донна Векіч - 6:0, 6:2

Оцінити готовність Сімони Халеп до важливих змагань у Торонто було досить складно. Як такої підготовки на турнірі у Вашингтоні просто не вдалось, адже організм румунської тенісистки не витримав випробування спекою і їй довелось достроково припинити боротьбу. А от у Векіч із ігровою практикою, здавалося, все було в повному порядку. Та й до кортів у Торонто хорватська тенісистка вже прибилась - провела 2 матчі кваліфікації, правда із перемінним успіхом. Фінал відбору Донна програла, але в основну сітку потрапила в якості "лакі лузера".

Втім, до матчу із суперницею топового рівня, а Халеп такою є навіть перебуваючи в середині другого десятку світового рейтингу, Донна виявилась катастрофічно не готовою. Стартова партія, в якій Векіч отримала від суперниці повноцінну баранку, стала яскравим тому доказом. 

Могла Халеп повести зі швидким брейком і на самому початку другого сету, але Донна якимось дивом втримала подачу з рахунку 0:40, відігравши за гейм одразу 4 брейк-поінти у суперниці. До речі, цей самий "фінт" Векіч повторила і в середині сету. Сімону, правда, той факт, що вона двічі не зуміла реалізувати потрійний брейк-поінт, навряд засмутив - два законних брейки у другому сеті румунська тенісистка все одно оформила.

В другому колі змагань у Торонто Сімона Халеп зіграє проти переможниці матчу Шуай Чжан - Крістіна Букса.

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о 21:24
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