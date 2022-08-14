неділя, 14 серпня 2022 р.

Хуберт Хуркач стає фіналістом Мастерса в Монраеалі.

Польський тенісист Хуберт Хуркач пробивається у фінал змагань категорії Мастерс в канадському Монраелі. На стадії 1/2 фіналу Хуберт в трьох партіях переграв представника Норвегії Каспера Рууда, який займає 7-му сходинку світового чоловічого рейтингу. На вольову перемогу Хуркачу знадобилось трохи більше двох годин ігрового часу.

ATP Masters
Монреаль, Канада
1/2 фіналу

(8) Хуберт Хуркач - (4) Каспер Рууд - 5:7, 6:3, 6:2

Саме Хуберт Хуркач розпочав цей півфінальний поєдинок із брейку - польський тенісист зумів вже у стартовому геймі на прийомі здобути перевагу в рахунку. Але Рууд не просто досить швидко відігрався, а й наприкінці стартової партії ще раз взяв подачу суперника.

Каспер навіть повів у рахунку із брейком на початку другого сету, але цього разу камбек влаштував польський тенісист. Хуберт досить швидко ліквідував відставання в рахунку, а згодом і сам повів із брейком. Мінімальної переваги Хуркачу вистачило для того, аби перевести матч у вирішальний відрізок.

У ньому польський тенісист володів вже досить вагомою перевагою у грі. Хуберт зумів швидко повести в рахунку одразу із двома брейками і втримати цей солідний відрив до переможного завершення зустрічі.

У титульному матчі Мастерса в Монреалі Хуберт Хуркач зіграє із переможцем зустрічі між представником Іспанії Пабло Карреньо-Бустою і британським тенісистом Даніелєм Евансом.

Теніс України в соцмережах: Facebook і Telegram
о 01:08
Мітки: , ,

Немає коментарів:

Дописати коментар

Підписатися на: Дописати коментарі (Atom)