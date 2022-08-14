Хуберт Хуркач стає фіналістом Мастерса в Монраеалі.

ATP Masters
Монреаль, Канада
1/2 фіналу
(8) Хуберт Хуркач - (4) Каспер Рууд - 5:7, 6:3, 6:2
Саме Хуберт Хуркач розпочав цей півфінальний поєдинок із брейку - польський тенісист зумів вже у стартовому геймі на прийомі здобути перевагу в рахунку. Але Рууд не просто досить швидко відігрався, а й наприкінці стартової партії ще раз взяв подачу суперника.
Каспер навіть повів у рахунку із брейком на початку другого сету, але цього разу камбек влаштував польський тенісист. Хуберт досить швидко ліквідував відставання в рахунку, а згодом і сам повів із брейком. Мінімальної переваги Хуркачу вистачило для того, аби перевести матч у вирішальний відрізок.
У ньому польський тенісист володів вже досить вагомою перевагою у грі. Хуберт зумів швидко повести в рахунку одразу із двома брейками і втримати цей солідний відрив до переможного завершення зустрічі.
У титульному матчі Мастерса в Монреалі Хуберт Хуркач зіграє із переможцем зустрічі між представником Іспанії Пабло Карреньо-Бустою і британським тенісистом Даніелєм Евансом.
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