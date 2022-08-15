Ангеліна Калініна здобула вольову перемогу над Петрою Мартич і вийшла в основну сітку змагань в Цинциннаті.

WTA-1000
Цинциннаті, США
Кваліфікація, фінал
(6) Ангеліна Калініна - (10) Петра Мартич - 6:7(3), 6:4, 6:1
Ангеліна Калініна фактично почала зустріч із програної власної подачі. Тривалий час ніяких шансів на те, аби відігратися в української тенісистки не було, але в той момент, коли Мартич вийшла подавати на перемогу в сеті, Ангеліна таки здійснила камбек. В наступному ж геймі у Петри знову з`явилась нагода ставити крапку в партії, але Калініна відіграла сет-бол у суперниці. Правда, у підсумку хорватська тенісистка таки лишила за собою перший сет, впевнено вигравши тай-брейк.
Найцікавіші події другого сету відбувались вже наприкінці цього фрагменту зустрічі. Спочатку на прийомі зуміла відзначитися Ангеліна, яка одразу ж отримала можливість подавати на сет. Петра відігралась, але лишень для того, аби вже в наступному геймі знову програти власну подачу, а разом із нею віддати Калініній і всю партію.
А от в третьому сеті українська тенісистка повністю перехопила ініціативу і здобула дуже впевнену перемогу. Ангеліна повела одразу із двома брейками і спокійно довела сет до перемоги. Все, на що вистачило Мартич, так це взяти гейм престижу.
В першому раунді основної сітки змагань у Цинциннаті Ангеліна Калініна зіграє проти представниці Бельгії Елізе Мертенс.
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