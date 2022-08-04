Сімона Халеп не змогла дограти свій матч другого кола на змаганнях у Вашингтоні.

WTA-250
Вашингтон, США
2-й раунд
Анна Калінська - (3) Сімона Халеп - 7:5, 2:0, ret
Грати в теніс на максимальних оборотах при таких погодних умовах, які зараз встановились у Вашингтоні, неймовірно складно. Але, як здалось на початку зустрічі, Анна Калінська пристосувалась до аномальної спеки набагато краще. Росіянка зуміла повести одразу з двома брейками у самому дебюті матчу, але Халеп вчасно кинулась наздоганяти.
Перший брейк Сімона відіграла моментально, а от другий вдалось ліквідувати тільки в той момент, коли суперниця вже виходила подавати на партію. Перевернути сет з 0:4 до 5:5 - здавалося б, що Халеп повинна мати непогану психологічну перевагу над суперницею, але на перший план таки вийшли фізичні кондиції.
Спочатку румунська спортсменка віддала Калінській 2 гейми поспіль наприкінці першої партії. Погодьтесь, після такого камбеку віддавати сет - максимально прикро. А потім Анна повела з брейком у самому дебюті другої партії. Після того, як росіянка ще й власну подачу під нуль взяла, Халеп спочатку звернулась по допомогу до медиків, а згодом взагалі відмовилась продовжувати боротьбу.
В чвертьфіналі турніру у Вашингтоні Анна Калінська зіграє проти переможниці матчу Лінь Чжу - Кайя Канепі.
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