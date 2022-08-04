четвер, 4 серпня 2022 р.

Сімона Халеп не змогла дограти свій матч другого кола на змаганнях у Вашингтоні.

Румунська тенісистка Сімона Халеп, яка на змаганнях категорії WTA-500 у Вашингтоні отримала 3-й номер посіву, не зуміла дограти свій матч другого кола проти представниці країни-агресора Анни Калінської. Після прикрої поразки в стартовому сеті зустрічі і програної власної подачі на початку другої партії Сімона знялась із матчу. Причиною відмови Сімони від продовження боротьби стало погане самопочуття через аномальну спеку.

WTA-250
Вашингтон, США
2-й раунд

Анна Калінська - (3) Сімона Халеп - 7:5, 2:0, ret

Грати в теніс на максимальних оборотах при таких погодних умовах, які зараз встановились у Вашингтоні, неймовірно складно. Але, як здалось на початку зустрічі, Анна Калінська пристосувалась до аномальної спеки набагато краще. Росіянка зуміла повести одразу з двома брейками у самому дебюті матчу, але Халеп вчасно кинулась наздоганяти.

Перший брейк Сімона відіграла моментально, а от другий вдалось ліквідувати тільки в той момент, коли суперниця вже виходила подавати на партію. Перевернути сет з 0:4 до 5:5 - здавалося б, що Халеп повинна мати непогану психологічну перевагу над суперницею, але на перший план таки вийшли фізичні кондиції.

Спочатку румунська спортсменка віддала Калінській 2 гейми поспіль наприкінці першої партії. Погодьтесь, після такого камбеку віддавати сет - максимально прикро. А потім Анна повела з брейком у самому дебюті другої партії. Після того, як росіянка ще й власну подачу під нуль взяла, Халеп спочатку звернулась по допомогу до медиків, а згодом взагалі відмовилась продовжувати боротьбу.

В чвертьфіналі турніру у Вашингтоні Анна Калінська зіграє проти переможниці матчу Лінь Чжу - Кайя Канепі.

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о 00:55
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