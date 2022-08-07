Кайя Канепі спокійно виходить у фінал змагань у Вашингтоні.

WTA-250
Вашингтон, США
1/2 фіналу
(6) Кайя Канепі - Дарія Севілл - 6:3, 6:1
Канепі почала півфінальний поєдинок із дуже потужного ривка одразу у два брейки. Севілл не встигла увійти в матч, як вже опинилась у дуже скрутному становищі. До честі австралійської тенісистки, ракетку вона не опустила і навіть відіграла одну програну подачу. Але ближче до завершення стартового сету Кайя ще раз відзначилась на прийомі і цим брейком поставила переможну крапку в партії.
Другий сет, по суті, проходив по тому ж сценарію - із тотальною перевагою естонської тенісистки. Знову Канепі влаштувала потужний відрізок із двома поспіль брейками, тільки цього разу у Дарії не було часу на те, щоб хоча б скоротити відставання.
У фіналі турніру в Вашингтоні Кайя Канепі зіграє із представницею країни-агресора Людмилою Самсоновою, яка у своєму півфінальному матчі розгромила китаянку Сію Ван.
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