неділя, 7 серпня 2022 р.

Кайя Канепі спокійно виходить у фінал змагань у Вашингтоні.

Естонська тенісистка Кайя Канепі, яка на змаганнях категорії WTA-250 у Вашингтоні отримала 6-й номер посіву, впевнено долає півфінальну стадію турніру. В двох партіях Кайя переграла представницю Австралії Дарію Севілл, яка займає 88-й рядок світового жіночого рейтингу.


WTA-250
Вашингтон, США
1/2 фіналу

(6) Кайя Канепі - Дарія Севілл - 6:3, 6:1

Канепі почала півфінальний поєдинок із дуже потужного ривка одразу у два брейки. Севілл не встигла увійти в матч, як вже опинилась у дуже скрутному становищі. До честі австралійської тенісистки, ракетку вона не опустила і навіть відіграла одну програну подачу. Але ближче до завершення стартового сету Кайя ще раз відзначилась на прийомі і цим брейком поставила переможну крапку в партії.

Другий сет, по суті, проходив по тому ж сценарію - із тотальною перевагою естонської тенісистки. Знову Канепі влаштувала потужний відрізок із двома поспіль брейками, тільки цього разу у Дарії не було часу на те, щоб хоча б скоротити відставання.

У фіналі турніру в Вашингтоні Кайя Канепі зіграє із представницею країни-агресора Людмилою Самсоновою, яка у своєму півфінальному матчі розгромила китаянку Сію Ван.

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о 00:02
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