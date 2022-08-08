Дарія Касаткіна виграє змагання в американському Сан-Хосе.

WTA-500
Сан-Хосе, США
Фінал
(7) Дарія Касаткіна - Шелбі Роджерс - 6:7(2), 6:1, 6:2
Стартовий сет зустрічі налаштував глядачів на справжню битву. Втім, запекла боротьба в цьому матчі тривала, по суті, лише в ньому. Двічі протягом першої партії Касаткіна виривалась вперед із брейком і навіть виходила подавати на перемогу у цьому відрізку зустрічі, але Роджерс знаходила в собі сили відігратися. В тому самому геймі, коли Дарії лишався один крок до перемоги в партії, Шелбі навіть сет-бол на подачі суперниці ліквідувала. У підсумку американка дотягнула до тай-брейку, а вже на ньому надзвичайно впевнено переграла Касаткіну - 7:2.
Висновки Дарія зробила абсолютно правильні. Росіянка продовжила тиснути на суперницю, так само ефективно діяла на прийомі, але тепер не дозволяла Роджерс геть нічого показувати на прийомі. В двох наступних партіях Касаткіна так само по 2 рази взяла подачу суперницю, але тепер у Шелбі не було навіть мінімальних можливостей для того, аби відігратися чи хоча б скоротити відставання. Ось і вийшло, що за ці два сети американська спортсменка виграла всього 3 гейми.
Для Дарії Касаткіної титул в Сан-Хосе стає першим у поточному сезоні і вже п'ятим у професійній кар'єрі на рівні WTA. Завдяки успішним виступам в Сан-Хосе росіянка повернеться в топ-10 світового рейтингу.
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