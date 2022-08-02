Єлена Рибакіна програє свій перший після тріумфу на Вімблдоні поєдинок в турі.

WTA-500
Сан-Хосе, США
1-й раунд
(7) Дарія Касаткіна - Єлена Рибакіна - 6:1, 2:6, 6:0
Навіть дивлячись на підсумковий рахунок зустрічі можна зрозуміти, наскільки нерівною була боротьба в ньому. Стартовий сет набагато краще провела Касаткіна, яка зуміла двічі поспіль відзначитись на прийомі і спокійно довести партію до перемоги. Тим самим могла відповідати в другому сеті Рибакіна. Вона так само повела в рахунку - 5:1, але не змогла з першої спроби подати на партію. Правда, повернутися в боротьбу Дарія теж не зуміла, оскільки моментально дозволила суперниці оформити ще один брейк.
Але у вирішальному відрізку матчу боротьби вже не вийшло повністю. Касаткіна просто змела суперницю, у якої відверто розклеїлась гра. Про що говорити, якщо на власній подачі за весь сет Рибакіна виграла всього 3 розіграші. Та й на прийомі справи у представниці Казахстану йшли не набагато краще. У підсумку - цілком логічна "баранка" від Касаткіної.
В другому раунді змагань у Сан-Хосе Дарія Касаткіна зіграє проти американки Тейлор Таунсенд.
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