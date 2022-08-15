Марта Костюк вперше в кар`єрі зіграє в основній сітці змагань у Цинциннаті.

WTA-1000
Цинциннаті, США
Кваліфікація, фінал
Марта Костюк - Магдалена Френх - 6:1, 3:6, 6:4
На початку зустрічі Марта продемонструвала дуже потужний теніс, який дозволив їй взяти стартовий сет протистояння без будь-якої боротьби. Френх взяла перший і єдиний гейм у партії вже програючи одразу із двома брейками - 0:5. Магдалена зуміла взяти гейм престижу і навіть спробувала зачепитися за подачу українкою на перемогу в партії, але єдиний брейк-поінт польська тенісистка не реалізувала.
Але головне полягало в тому, що Магдалена потрохи вирівняла гру і на початку другої партії навіть вперше у протистоянні зуміла відзначитися на прийомі. У Костюк було достатньо можливостей для того, аби зрівняти рахунок в протистоянні, але в двох наступних геймах на подачі польської тенісистки Марта не реалізувала по брейк-поінту. А з середини партії Френх більше і не дозволяла українці поборотися на прийомі.
Вирішальний сет Магдалена знову розпочала із брейку, причому подачу Марти польська тенісистка виграла під нуль. Але Костюк зуміла не просто вирівняти ситуацію в рахунку, а й швидко повести з брейком - два поспіль гейми на прийомі залишились за українською спортсменкою. Марта вийшла подавати на перемогу і навіть дісталась до матч-болу, але Френх виплуталась із непростої ситуації і оформила зворотній брейк. Втім, за хвилину Костюк поставила переможну крапку в протистоянні ще одним брейком.
В першому раунді основної сітки змагань у Цинциннаті Марта Костюк зіграє проти представниці Італії Каміли Джіорджи.
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