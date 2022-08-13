Марта Костюк впевнено перемагає на старті кваліфікації турніру в Цинциннаті.

WTA-1000
Цинциннаті, США
Кваліфікація, 1-й раунд
Марта Костюк - (8) Ясміне Паоліні - 6:2, 6:2
В обох партіях зустрічі Костюк віддала суперниці всього по 2 гейми. Більше того, події в сетах розвивались по одному й тому самому сценарію. Стартовий швидкий брейк у виконанні української тенісистки Паоліні вдавалось відіграти. Але після цього Марта спокійно захоплювала ініціативу і ще по 2 рази відзначалась на прийомі. Відповісти бодай одним зворотнім брейком Ясміне в жодній з партій так і не зуміла.
В другому раунді кваліфікації турніру в Цинциннаті Марта Костюк зіграє проти переможниці матчу Магдалена Френх Катя Юван.
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