понеділок, 8 серпня 2022 р.

Олексій Крутих із непростої перемоги розпочинає виступи на Челленджері в Німеччині.

Український тенісист Олексій Крутих виходить в друге коло змагань категорії ATP Challenger в німецькому місті Меербуш. В стартовому раунді Олексій в трьох партіях переграв місцевого спортсмена Марко Топо, який займає 496-ту сходинку у світовому чоловічому рейтингу. На перемогу в протистоянні Крутих витратив трохи менше 1 години і 50 хвилин ігрового часу.

ATP Challenger
Меербуш, Німеччина
1-й раунд

Олексій Крутих - (WC) Марко Топо - 3:6, 6:1, 6:2

Можна сказати, що Олексій Крутих не найкращим чином увійшов у матч. Український тенісист програв вже стартовий гейм на власній подачі. І хоч в подальшому Олексій втримав всі власні гейми, місцями, правда, не без проблем, але й дії на прийомі налагодити Крутих до кінця першої партії так і не вдалось. Таким чином Топо взяв стартовий відрізок матчу із мінімальною перевагою в один брейк.

Але починаючи з другої партії Крутих остаточно перехопив ініціативу і сповна довів свою перевагу у класі. В другому і третьому сеті український тенісист зумів по 2 рази відзначитися на прийомі, а от власні подачі Олексій тримав більш ніж впевнено. Таким чином за дві партії Крутих віддав супернику лише 3 гейми.

Вже в другому колі змагань в Меербусі Олексій Крутих може зіграти проти лідера посіву іспанського тенісиста Бернабе Сапати Міральєса, якщо той здолає кваліфаєра на старті турніру. 

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о 21:03
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