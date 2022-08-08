Олексій Крутих із непростої перемоги розпочинає виступи на Челленджері в Німеччині.

ATP Challenger
Меербуш, Німеччина
1-й раунд
Олексій Крутих - (WC) Марко Топо - 3:6, 6:1, 6:2
Можна сказати, що Олексій Крутих не найкращим чином увійшов у матч. Український тенісист програв вже стартовий гейм на власній подачі. І хоч в подальшому Олексій втримав всі власні гейми, місцями, правда, не без проблем, але й дії на прийомі налагодити Крутих до кінця першої партії так і не вдалось. Таким чином Топо взяв стартовий відрізок матчу із мінімальною перевагою в один брейк.
Але починаючи з другої партії Крутих остаточно перехопив ініціативу і сповна довів свою перевагу у класі. В другому і третьому сеті український тенісист зумів по 2 рази відзначитися на прийомі, а от власні подачі Олексій тримав більш ніж впевнено. Таким чином за дві партії Крутих віддав супернику лише 3 гейми.
Вже в другому колі змагань в Меербусі Олексій Крутих може зіграти проти лідера посіву іспанського тенісиста Бернабе Сапати Міральєса, якщо той здолає кваліфаєра на старті турніру.
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