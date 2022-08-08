Нік Кірьос впевнено переграв Йосіхіто Нісіоку в фіналі змагань ATP-500 у Вашингтоні.

ATP-500
Вашингтон, США
Фінал
Нік Кірьос - Йосіхіто Нісіока - 6:4, 6:3
З перших же розіграшів матчу стало зрозуміло, що саме Нік Кірьос буде намагатися вести гру і диктувати свій темп. Так само очевидним стало те, що в потужності і швидкості Нісіока своєму супернику катастрофічно поступається. Тож єдиним аргументом для Йосіхіто могла стати психологічно нестабільність Кірьоса. Якщо австралійський тенісист втрачає рівновагу, часом припускається величезної кількості помилок. Втім, не у сьогоднішньому матчі.
Так, Нік багато розмовляв - із собою, зі своєю командою, публікою. Міміка Кірьоса під час матчу - це окремий вид спортивного мистецтва. Але сьогодні помітний спад стався із австралійським тенісистом лишень одного разу, коли в середині стартового сету Нік дозволив супернику дістатися до брейк-поінта. Кірьос цей м'яч відіграв і більше не дозволяв собі настільки розслабленої гри.
А якщо говорити в цілому про сценарій зустрічі, то Кірьос подбав про те, аби він був максимально сухим із найменшими натяками на інтригу. В кожній з партій Нік спокійно виривався вперед із брейком вже після стартового гейму на прийомі. В першому сеті Нісіока бодай в одному з геймів супернику боротьбу нав'язав, але зворотній брейк так і не зробив. А от у другій партії Кірьос вів гру неймовірно впевнено, а наприкінці зустрічі іще раз відзначився на прийомі. Цим брейком Нік і поставив переможну крапку в протистоянні.
Для Ніка Кірьоса титул у Вашингтоні стає сьомим в професійній кар'єрі на рівні ATP і першим за 3 роки. Цікаво, що минулий трофей Нік брав саме тут, на змаганнях в столиці США в 2019-му році, коли в фіналі переграв росіянина Даніїла Медвєдєва.
Крім цього, Нік Кірьос стає першим в історії гравцем ATP-туру, якому вдалось одночасно виграти як одиночний, так і парний турніри у Вашингтоні. В парному фіналі змагань Нік в дуеті з американцем Джеком Соком впевнено переграли дует Іван Додіг/Остін Крайчек.
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