Даяна Ястремська без особливих шансів програє Петрі Мартіч на старті кваліфікації в Цинциннаті.

WTA-1000
Цинциннаті, США
Кваліфікація, 1-й раунд
(10) Петра Мартіч - Даяна Ястремська - 6:2, 6:2
У Даяни Ястремської протягом матчу було чимало шансів для того, аби відзначитися на прийомі. Втім жодним з восьми зароблених брейк-поінтів українська тенісистка так і не скористалась. А от Петра до своїх можливостей на прийомі поставилась набагато більш відповідально - у кожній з партій зустрічі Мартіч по 2 рази взяла подачу суперниці і дуже впевнено виграла обидві партії із рахунком - 6:2.
В другому колі кваліфікації змагань в Цинциннаті Петра Мартіч зіграє проти переможниці матчу між ще однією українською тенісисткою Ангеліною Калініною і представницею США Лорен Девіс.
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