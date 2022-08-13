субота, 13 серпня 2022 р.

Даяна Ястремська без особливих шансів програє Петрі Мартіч на старті кваліфікації в Цинциннаті.

Українська тенісистка Даяна Ястремська програє вже на старті кваліфікації змагань категорії WTA-1000 в американському Цинциннаті. В першому ж раунді відбіркового турніру Даяна в двох партіях поступилась 10-й ракетці кваліфікації представниці Хорватії Петрі Мартіч. 

WTA-1000
Цинциннаті, США
Кваліфікація, 1-й раунд

(10) Петра Мартіч - Даяна Ястремська - 6:2, 6:2

У Даяни Ястремської протягом матчу було чимало шансів для того, аби відзначитися на прийомі. Втім жодним з восьми зароблених брейк-поінтів українська тенісистка так і не скористалась. А от Петра до своїх можливостей на прийомі поставилась набагато більш відповідально - у кожній з партій зустрічі Мартіч по 2 рази взяла подачу суперниці і дуже впевнено виграла обидві партії із рахунком - 6:2.

В другому колі кваліфікації змагань в Цинциннаті Петра Мартіч зіграє проти переможниці матчу між ще однією українською тенісисткою Ангеліною Калініною і представницею США Лорен Девіс.

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о 21:55
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