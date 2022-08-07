Даніїл Медвєдєв стає тріумфатором змагань у мексиканському Лос-Кабосі.

ATP-250
Лос-Кабос, Мексика
Фінал
(1) Даніїл Медвєдєв - Кемерон Норрі - 7:5, 6:0
Навіть у стартовому сеті, який завершився у досить напруженій боротьбі, Даніїл Медвєдєв був постійно на крок попереду. Саме росіянин першим відзначився на прийомі в середині партії, але ту програну подачу Норрі відіграв моментально. Вже за кілька хвилин Кемерон знову опинився в ролі надзоганяючого і, здавалось, цього разу Даніїд спокійно доведе партію до перемоги, але і цієї переваги лідеру світового рейтингу не вистачило.
Медвєдєв навіть вийшов подавати на перемогу в партії і дістався до подвійного сет-болу, втім Норрі виграв 4 розіграші поспіль на прийомі та в останній момент оформив зворотній брейк. От тільки гру на власній подачі британський тенісист так і не налагодив - наступний гейм Кемерон знову програв, а вже з другої спроби Даніїл подав на сет більш ніж впевнено - під нуль.
В другій партії змінилось не так вже й багато, але наскільки іншим вийшов результат на табло. По-перше, Медвєдєв більш стабільно став грати на власній подачі, тож відіграватися у Норрі шансів вже просто не було. А по-друге, Даніїл дуже чітко використовував всі можливості на прийомі, що й вилилось у повноцінну баранку для суперника.
Для Даніїла Медвєдєва титул в Лос-Кабосі стає першим з вересня минулого року, коли він тріумфував на US Open - 2021. Після цього Даніїл 5 разів поступався у фіналах турнірів ATP. Загалом для Медвєдєва цей трофей стає вже 14-м в кар'єрі.
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