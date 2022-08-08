Ангеліна Калініна поступилась на старті турніру в Торонто.

WTA-1000
Торонто, Канада
1-й раунд
(16) Альона Остапенко - Ангеліна Калініна - 6:4, 6:2
Напевно, слід визнати, що і в першій партії зустрічі ігрова перевага була на боці Остапенко. Латвійська тенісистка діяла більш впевнено і наполегливо, але при цьому у Калініної був ідеальний шанс на те, щоб першою вирватися вперед із брейком. Альона раптово провалилась на власній подачі і подарувала Ангеліні потрійний брейк-поінт. Шансом українська тенісистка не скористалась. А в 10-му геймі можливості для брейку випали вже Остапенко і латвійська спортсменка з третього сет-болу на прийомі таки оформила перемогу в партії.
На самому початку другого сету Остапенко продовжила вдалий відрізок матчу і повела зі швидким брейком. Калініна, ніби, вирівняла гру і в середині партії навіть відіграла упущену подачу, але з рахунку 3:2 на свою користь Альона знову повністю прибрала ініціативу до власних рук. Латвійська тенісистка встигла оформити ще 2 брейки і спокійно завершила зустріч на свою користь.
В другому раунді змагань в Торонто Альона Остапенко зіграє проти переможниці матчу між Петрою Квітовою і Елісон Ріск.
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