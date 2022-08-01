понеділок, 1 серпня 2022 р.

Джессіка Пегула успішно починає виступи на змаганнях у Вашингтоні.

Американська тенісистка Джессіка Пегула, яка стала лідером посіву змагань категорії WTA-250 у Вашингтоні, впевнено долає стартовий раунд турніру. В ньому 7-ма ракетка світу в двох партіях впоралась зі своєю співвітчизницею Хейлі Баптіст, яка займає 148-й рядок у світовій жіночій класифікації. За весь поєдинок Пегула віддала суперниці всього 4 гейми - по 2 в кожному із сетів. На перемогу в протистоянні Джессіка витратила трохи більше 1 години і 10 хвилин ігрового часу.

WTA-250
Вашингтон, США
1-й раунд

(1) Джессіка Пегула - (WC) Хейлі Баптіст - 6:2, 6:2

В обох сетах протистояння події в матчі розвивались по одному і тому самому сценарію. На початку кожного відрізку у Баптіст ще вистачало сил боротися із іменитою суперницею майже на рівних. Принаймні, Хейлі могла втримувати власні подачі. Але з середини партій Пегула повністю перехоплювала ініціативу і по два рази в кожному з сетів брала гейми на прийомі. Всі власні подачі Джессіка протягом матчу втримала.

В другому колі змагань у Вашингтоні Джессіка Пегула зіграє проти австралійської тенісистки Дарії Севілл.

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о 23:29
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