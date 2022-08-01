Джессіка Пегула успішно починає виступи на змаганнях у Вашингтоні.

WTA-250
Вашингтон, США
1-й раунд
(1) Джессіка Пегула - (WC) Хейлі Баптіст - 6:2, 6:2
В обох сетах протистояння події в матчі розвивались по одному і тому самому сценарію. На початку кожного відрізку у Баптіст ще вистачало сил боротися із іменитою суперницею майже на рівних. Принаймні, Хейлі могла втримувати власні подачі. Але з середини партій Пегула повністю перехоплювала ініціативу і по два рази в кожному з сетів брала гейми на прийомі. Всі власні подачі Джессіка протягом матчу втримала.
В другому колі змагань у Вашингтоні Джессіка Пегула зіграє проти австралійської тенісистки Дарії Севілл.
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