Андреа Петковіч програла в другому раунді змагань у Вашингтоні.

WTA-250
Вашингтон, США
2-й раунд
(Q) Ребекка Маріно - Андреа Петковіч - 6:3, 3:6, 6:1
В двох стартових партіях тенісистки обмінялись перемогами із мінімальною перевагою. Спочатку в першому сеті єдиний брейк зуміла оформити Маріно, а ось в другій партії той самий єдиний успіх на прийомі дозволив святкувати перемогу вже Петковіч.
В третьому сеті, судячи із рахунку, на корті стався розгром, але насправді боротьба в цьому відрізку матчу точилась не менш напружена. Просто Андреа не скористалась прекрасними шансами на брейк одразу в кількох геймах. В стартовому геймі на прийомі Петковіч не реалізувала одразу 3 брейк-поінти, а в середині партії німкеня відпустила суперницю з чотирьох брейкових м'ячів. Маріно ж своїми шансами скористалась ідеально - 2 брейки і впевнена, принаймні за рахунком, перемога в партії і матчі.
В чвертьфіналі змагань у Вашингтоні Ребекка Маріно зіграє проти переможниці матчу між 1-ю ракеткою турніру Джессікою Пегулою із США та представницею Австралії Дарією Севілл.
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