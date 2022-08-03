середа, 3 серпня 2022 р.

Андреа Петковіч програла в другому раунді змагань у Вашингтоні.

Німецька тенісистка Андреа Петковіч не зуміла пробитися у чвертьфінал турніру категорії WTA-250 в американському Вашингтоні. На стадії другого кола Андреа в напруженому протистоянні поступилась представниці Канади Ребецці Маріно, яка починала виступи на турнірі ще з кваліфікаційного раунду. На перемогу в матчі канадська тенісистка витратила трохи більше 1 години і 50 хвилин ігрового часу.

WTA-250
Вашингтон, США
2-й раунд

(Q) Ребекка Маріно - Андреа Петковіч - 6:3, 3:6, 6:1

В двох стартових партіях тенісистки обмінялись перемогами із мінімальною перевагою. Спочатку в першому сеті єдиний брейк зуміла оформити Маріно, а ось в другій партії той самий єдиний успіх на прийомі дозволив святкувати перемогу вже Петковіч.

В третьому сеті, судячи із рахунку, на корті стався розгром, але насправді боротьба в цьому відрізку матчу точилась не менш напружена. Просто Андреа не скористалась прекрасними шансами на брейк одразу в кількох геймах. В стартовому геймі на прийомі Петковіч не реалізувала одразу 3 брейк-поінти, а в середині партії німкеня відпустила суперницю з чотирьох брейкових м'ячів. Маріно ж своїми шансами скористалась ідеально - 2 брейки і впевнена, принаймні за рахунком, перемога в партії і матчі.

В чвертьфіналі змагань у Вашингтоні Ребекка Маріно зіграє проти переможниці матчу між 1-ю ракеткою турніру Джессікою Пегулою із США та представницею Австралії Дарією Севілл.

Теніс України в соцмережах: Facebook і Telegram
о 21:50
Мітки: , ,

Немає коментарів:

Дописати коментар

Підписатися на: Дописати коментарі (Atom)