пʼятниця, 5 серпня 2022 р.

Емма Радукану на двох тай-брейках переграла Камілу Осоріо і вийшла у чвертьфінал змагань у Вашингтоні.

Британська тенісистка Емма Радукану, якій зовсім скоро захищати минулорічний титул на US Open, стає чвертьфіналісткою змагань категорії WTA-250 у Вашингтоні. На стадії другого кола Емма, яка отримала на турнірі 2-й номер посіву, у надзвичайно складній боротьбі здолала представницю Колумбії Камілу Осоріо, яка займає 67-й рядок світового жіночого рейтингу. На перемогу в двох партіях Радукану витратила навіть трохи більше 2 годин і 45 хвилин ігрового часу.

WTA-250
Вашингтон, США
2-й раунд

(2) Емма Радукану - Каміла Осоріо - 7:6(5), 7:6(4)

В чвертьфіналі змагань у Вашингтоні Емма Радукану зіграє проти росіянки Людмили Самсонової.

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о 00:44
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