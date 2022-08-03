Хольгер Руне спокійно переграв Бенуа Пера в другому колі змагань у Вашингтоні.

Вашингтон, США
2-й раунд
(9) Хольгер Руне - Бенуа Пер - 6:3, 6;2
Не можна сказати, що Бенуа зустріч програв безнадійно. У французького тенісиста вистачало шансів на прийомі. В стартовій партії, наприклад, Пер мав нагоду оформити зворотній брейк одразу після того, як упустив власну подачу, але шансом своїм французький тенісист не скористався.
На початку другого сету Руне довелось знову відіграватися з брейк-поінти, але і з цим завданням Хольгер впорався. А після цього норвезький спортсмен двічі взяв подачу суперника і вийшов подавати на перемогу. В цьому геймі Бенуа здійснив останню спробу врятувати зустріч, але упустив ще 2 брейк-поінта. З п'ятого матч-болу Хольгер Руне поставив переможну крапку в зустрічі.
В третьому раунді змагань у Вашингтоні Хольгер Руне зіграє із переможцем американського дербі між Джеком Соком і Максимом Крессі.
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