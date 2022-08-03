середа, 3 серпня 2022 р.

Хуберт Хуркач завершує виступи на змаганнях у Вашингтоні вже після стартового раунду.

2-й номер посіву змагань категорії ATP-500 в американському Вашингтоні представник Польщі Хуберт Хуркач не зумів подолати навіть стартовий для себе другий раунд турніру. В ньому Хуберт у двох партіях поступився фінському тенісисту Емілю Руусувуорі, який займає 46-й рядок світового чоловічого рейтингу. На сенсаційну перемогу у матчі Руусувуорі витратив трохи більше 1 години і 40 хвилин ігрового часу.

ATP-500
Вашингтон, США
2-й раунд

Еміль Руусувуорі - (2) Хуберт Хуркач - 6:4, 7:6(3)

В стартовій партії саме Хуркач першим зумів нав'язати супернику боротьбу на прийомі і дістався до брейк-поінту. Свій шанс польський тенісист реалізувати не зумів, а ось Руусувуорі вже в наступному геймі не просто заробив брейковий м'яч, а й успішно ним скористався. У підсумку цей успіх на прийомі і дозволив Емілю святкувати перемогу в першому сеті протистояння.

В другій партії глядачі брейків і зовсім не побачили. Знову неймовірний шанс на брейк був у Хуркача, але цього разу Хуберт не скористався одразу трьома брейк-поінтами в одному геймі. На тай-брейці, до якого докотився другий сет, велась досить рівна боротьба, аж поки Руусувуорі не зумів двічі поспіль виграти розіграш на прийомі і одразу після цього з першого ж матч-болу поставив переможну крапку в матчі.

В третьому раунді змагань у Вашингтоні Еміль Руусувуорі зіграє з переможцем матчу між Асланом Карацевим і Мікаелєм Імером.

Теніс України в соцмережах: Facebook і Telegram
о 21:40
Мітки: , ,

Немає коментарів:

Дописати коментар

Підписатися на: Дописати коментарі (Atom)