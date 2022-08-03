Хуберт Хуркач завершує виступи на змаганнях у Вашингтоні вже після стартового раунду.

ATP-500
Вашингтон, США
2-й раунд
Еміль Руусувуорі - (2) Хуберт Хуркач - 6:4, 7:6(3)
В стартовій партії саме Хуркач першим зумів нав'язати супернику боротьбу на прийомі і дістався до брейк-поінту. Свій шанс польський тенісист реалізувати не зумів, а ось Руусувуорі вже в наступному геймі не просто заробив брейковий м'яч, а й успішно ним скористався. У підсумку цей успіх на прийомі і дозволив Емілю святкувати перемогу в першому сеті протистояння.
В другій партії глядачі брейків і зовсім не побачили. Знову неймовірний шанс на брейк був у Хуркача, але цього разу Хуберт не скористався одразу трьома брейк-поінтами в одному геймі. На тай-брейці, до якого докотився другий сет, велась досить рівна боротьба, аж поки Руусувуорі не зумів двічі поспіль виграти розіграш на прийомі і одразу після цього з першого ж матч-болу поставив переможну крапку в матчі.
В третьому раунді змагань у Вашингтоні Еміль Руусувуорі зіграє з переможцем матчу між Асланом Карацевим і Мікаелєм Імером.
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