Марія Саккарі програє вже стартовий поєдинок на змаганнях в Сан-Хосе.

WTA-500
Сан-Хосе, США
2-й раунд
Шелбі Роджерс - (1) Марія Саккарі - 6:1, 6:3
Для Марії Саккарі початок зустрічі склався просто жахливим чином. Грецька спортсменка не просто програла стартовий гейм матчу на власній подачі, а й дозволила Роджерс за кілька хвилин ще раз відзначитися на прийомі. Тоді Марія догралась до потрійного брейк-поінта у суперниці, героїчно відіграла 2 м'ячі, але з третьої спроби Шелбі таки зміцнила своє лідерство.
Потрійний брейк-поінт наприкінці партії був і у самої Марії, правда Роджерс суперниці скористатися чудовим шансом на те, аби скоротити відставання в рахунку, не дозволила. А вже за кілька хвилин сама американська тенісистка оформила третій за стартову партію брейк, при чому, зробила це під нуль.
Можна сказати, що в другому сеті Саккарі хоч трохи вирівняла гру, проте на подачі у грецької тенісистки постійно виникали серйозні труднощі. За всю партію був лише один гейм, який Марія виграла без питань - в усіх інших Роджерс неодмінно діставалась до брейк-поінтів. І якщо на початку цього відрізку зустрічі Саккарі із неймовірними зусиллями відігравалась, то у 8-му геймі Шелбі таки досягнула свого, відзначилась на прийомі і вже в наступному геймі впевнено під нуль подала на перемогу.
В чвертьфіналі турніру в Сан-Хосе Шелби Роджерс зіграє проти своєї співвітчизниці Аманди Анісімової.
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