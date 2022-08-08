Людмила Самсонова стає переможницею турніру WTA-250 у Вашингтоні.

WTA-250
Вашингтон, США
Фінал
Людмила Самсонова - (6) Кайя Канепі - 4:6, 6:3, 6:3
По-справжньому чоловічий теніс продемонстрували спортсменки по ходу стартової партії зустрічі. Довгий час жодній із суперниць не вдавалось налагодити бодай якусь гру на прийомі. Зазвичай гейми завершувались при тотальній перевазі сторони, що подає. В дивину були гейми, де на прийомі вдавалося взяти хоча б кілька розіграшів, не говорячи вже про брейк-поінти чи хоча б рахунок "рівно". Тим більш несподіваним виявився брейк, який Канепі зуміла оформити наприкінці партії. Кайя у вирішальний момент зачепилась на прийомі і реалізувала перший в матчі брейк-поінт, який на той момент був ще й сет-болом.
В другій партії, здавалось, що характер гри не змінився - спортсменки продовжили впевнено тримати власні подачі. Першою до брейк-поінту дісталась знову саме Канепі, але цього разу своїм шансом на прийомі естонська тенісистка не скористалась. А от Самсонову врятований гейм на подачі змотивував на серйозний ривок. Людмила встигла двічі відзначитись на прийомі і досить впевнено лишила за собою друну партію.
Вирішальний сет аж нічим не вирізнявся від двох попередніх партій. Спортсменки надзвичайно впевнено діяли на власних подачах, аж поки Канепі не провалила один із вирішальних геймів. Кайя подарувала суперниці потрійний прихований матч-бол, Людмила скористалась подарунком з першої ж нагоди, ну а одразу після брейку під нуль так само впевнено подала на перемогу.
Для Людмили Самсонової титул у Вашингтоні став другим на рівні WTA в професійній кар'єрі. Попередній трофей росіянка вигравала минулого року на змаганнях в Берліні.
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