Серена Вільямс виграє перший матч у турі з червня минулого року.

WTA-1000
Торонто, Канада
1-й раунд
(PR) Серена Вільямс - (LL) Нурія Паррісас-Діас - 6:3, 6:4
Зрозуміло, що навіть для Серени Вільямс повернення в тур після паузи довжиною у рік навряд буде складатися надто легко. Тим більше, що Серена перебуває у більш ніж поважному, як для професійного спорту, віці. Американська тенісистка вже програла на самому старті Вімблдону, де її фірмова гра з'являлась лишень епізодично. Навряд хтось очікував феєрії від Серени і на старті турніру в Торонто.
Втім, Вільямс провела досить пристойний поєдинок і здобула більш ніж заслужену перемогу. Так, сама Нурія відверто нервувала через легендарний статус суперниці, але й сама Серена показувала на корті непогану гру. Так, далеко до ідеалу, але хто буде такий теніс зараз від американки вимагати?
Серена дуже швидко повела в рахунку із брейком - американська тенісистка взяла вже стартовий гейм на прийомі, але моментально дозволила суперниці відновити рівновагу в рахунку. Майже до самого завершення стартової партії на корті було відносне затишшя - обидві спортсменки досить впевнено брали власні гейми. Але наприкінці партії Серена посилила гру і використала перший же прихований сет-бол. Вільямс лишилось тільки подати на перемогу в партії, але із цим виникли певні труднощі і Паррісас-Діас навіть до брейк-поінта дісталась. Правда, Серена цей м'яч відіграла і таки поставила переможну крапку в сеті.
Другий сет склався для Серени куди більш напружено. Фактично в кожному геймі на власній подачі американська тенісистка стикалась із труднощами і буквально видряпувала в них перемогу. У 8-му геймі Вільямс взагалі довелось чіплятись за подачу зубами - Серена виграла гейм відігравши одразу 4 брейк-поінта. І що найцікавіше, саме після цього гейму Вільямс увімкнулась на прийомі, використала перший же прихований матч-поінт і одразу після брейку спокійно подала на перемогу.
В другому раунді змагань у Торонто Серена Вільямс зіграє із переможницею матчу між Беліндою Бенчіч і Терезою Мартінцовою.
Теніс України в соцмережах: Facebook і Telegram
Немає коментарів:
Дописати коментар