понеділок, 8 серпня 2022 р.

Серена Вільямс виграє перший матч у турі з червня минулого року.

Легендарна американська тенісистка Серена Вільямс успішно стартувала на змаганнях категорії WTA-1000 в Торонто, в основній сітці яких вона стартувала завдяки замороженому рейтингу. В матчі першого кола Серена в двох партіях переграла представницю Іспанії Нурію Паррісас-Діас, яка займає 57-й рядок світової жіночої класифікації. На першу більш ніж за рік перемогу в турі Вільямс-молодша витратила трохи більше двох годин ігрового часу.

WTA-1000
Торонто, Канада
1-й раунд

(PR) Серена Вільямс - (LL) Нурія Паррісас-Діас - 6:3, 6:4

Зрозуміло, що навіть для Серени Вільямс повернення в тур після паузи довжиною у рік навряд буде складатися надто легко. Тим більше, що Серена перебуває у більш ніж поважному, як для професійного спорту, віці. Американська тенісистка вже програла на самому старті Вімблдону, де її фірмова гра з'являлась лишень епізодично. Навряд хтось очікував феєрії від Серени і на старті турніру в Торонто. 

Втім, Вільямс провела досить пристойний поєдинок і здобула більш ніж заслужену перемогу. Так, сама Нурія відверто нервувала через легендарний статус суперниці, але й сама Серена показувала на корті непогану гру. Так, далеко до ідеалу, але хто буде такий теніс зараз від американки вимагати? 

Серена дуже швидко повела в рахунку із брейком - американська тенісистка взяла вже стартовий гейм на прийомі, але моментально дозволила суперниці відновити рівновагу в рахунку. Майже до самого завершення стартової партії на корті було відносне затишшя - обидві спортсменки досить впевнено брали власні гейми. Але наприкінці партії Серена посилила гру і використала перший же прихований сет-бол. Вільямс лишилось тільки подати на перемогу в партії, але із цим виникли певні труднощі і Паррісас-Діас навіть до брейк-поінта дісталась. Правда, Серена цей м'яч відіграла і таки поставила переможну крапку в сеті.

Другий сет склався для Серени куди більш напружено. Фактично в кожному геймі на власній подачі американська тенісистка стикалась із труднощами і буквально видряпувала в них перемогу. У 8-му геймі Вільямс взагалі довелось чіплятись за подачу зубами - Серена виграла гейм відігравши одразу 4 брейк-поінта. І що найцікавіше, саме після цього гейму Вільямс увімкнулась на прийомі, використала перший же прихований матч-поінт і одразу після брейку спокійно подала на перемогу.

В другому раунді змагань у Торонто Серена Вільямс зіграє із переможницею матчу між Беліндою Бенчіч і Терезою Мартінцовою.

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о 21:49
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