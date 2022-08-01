понеділок, 1 серпня 2022 р.

Яннік Сіннер стає переможцем турніру в хорватському Умазі.

Італійський тенісист Яннік Сіннер виграє титульний поєдинок змагань категорії ATP-250 в хорватському Умазі. В фіналі турніру Яннік в трьох партіях переграв лідера посіву представника Іспанії Карлоса Алькараса, який займає 5-ту сходинку чоловічого світового рейтингу. Сіннер програв стартовий сет зустрічі на тай-брейці, але після цього в двох наступних партіях віддав Алькарасу всього 2 гейми. На перемогу в зустрічі Яннік Сіннер витратив майже дві з половиною години ігрового часу.

ATP-250
Умаг, Хорватія
Фінал

(2) Яннік Сіннер - (1) Карлос Алькарас - 6:7(5), 6:1, 6:1

Для Янніка Сіннера цей титул стає першим протягом поточного сезону, але вже 6-м у професійній кар'єрі на рівні ATP.

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о 00:44
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