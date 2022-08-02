Енді Маррей поступився на старті змагань у Вашингтоні.

ATP-500
Вашингтон, США
1-й раунд
Мікаель Імер - Енди Маррей - 7:6(8), 4:6, 6:1
Перший сет зустрічі пройшов у неймовірно напруженій боротьбі. На початку зустрічі здавалось, що певною ігровою перевагою володіє Імер, який двічі виривався вперед із брейком. Але Маррей знаходив можливість відігратися моментально - зворотні брейки шотландець робив вже за лічені хвилини після програних подач.
Наприкінці партії вже Енді почав серйозно тиснути на суперника. Маррей зачепився за подачу шведського тенісиста на тай-брейк, але із сет-бола у суперника цей напружений гейм Імер таки врятував. У Мікаеля стали все частіше проходити укорочені удари, якими він буквально затероризував Маррея. У підсумку доля першої партії вирішилась на тай-брейці, який за напруженістю боротьби повністю відповідав сету - Імер виграв тай тільки із рахунком 10:8, відігравши подвійний сет-бол у Маррея.
На початку другої партії Імер знову повів із брейком, але ця перевага не стала вирішальною. Цього разу Маррей не просто досить швидко відігрався, а й вдруге поспіль відзначився на прийомі. Енді вперше у зустрічі повів із брейком і дуже відповідально поставився до своєї переваги - жодних шансів відігратися у Мікаеля до кінця другого сету не було.
А ось у вирішальному відрізку матчу у Енді гра розсипалась остаточно. В третій партії шотландський спортсмен не зумів захистити жодного гейму на власній подачі. Після двох брейків у виконанні Імера Маррей ніби й кинувся відігруватися і ліквідував одну програну подачу, але моментально Мікаель ще раз відзначився на прийомі і спокійно подав на перемогу в зустрічі.
В другому колі турніру у Вашингтоні Мікаель Імер зіграє проти 15-ї ракетки змагань Аслана Карацева.
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