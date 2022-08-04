Мікаель Імер продовжує творити дива у Вашингтоні і пробивається вже до чвертьфіналу турніру ATP-500.

ATP-500
Вашингтон, США
3-й раунд
Мікаель Імер - Еміль Руусувуорі - 6:3, 6:7(3), 6:4
Можливо, якість самого тенісу в цьому матчі періодично шкутельгала, можливо самі спортсмени надто часто припускались помилок у досить простих ситуаціях, але всі ці дрібниці жодним чином не вплинули на загальне враження від поєдинку - надзвичайно напружене протистояння із класно закрученою інтригою.
На самому початку матчу обидва тенісиста ніби "прибивались" до корту, хоч і провели у Вашингтоні вже по кілька зустрічей. Двічі Руусувуорі виривався вперед із брейком, але кожного разу вже у наступному геймі Імеру вдавалось відігратися. Мав статися і третій поспіль успіх на прийомі у виконанні Еміля, але шведський тенісист вчасно вмикнувся у боротьбу та ліквідував подвійний брейк-поінт у суперника. Здавалося б, нарешті спортсмени згадають, що в чоловічому тенісі такі розсипи брейків не є звичною справою. Але до кінця сету глядачі побачили ще один гейм, виграний стороною, що приймає. Імер зумів впевнено зачепитись за подачу суперника, а в наступному геймі ще й спокійно подати на партію.
В другій партії "гойдалки" розпочались вже ближче до середини сету. Знову першим програв свою подачу саме Імер, але, як і в стартовому відрізку матчу, швед моментально ліквідував відставання. Ближче до завершення сету у Мікаеля був неймовірний шанс закривати зустріч у двох партіях, але він не скористався потрійним прихованим матч-болом на подачі Руусувуорі. Еміль не просто втримав той важкий гейм, а й ледь сам не оформив перемогу у партії - фінський спортсмен не скористався вже цілком повноцінним сет-поінтом на прийомі. У підсумку тай-брейк, який минув у не менш напруженій боротьбі, Руусувуорі залишив за собою.
У вирішальному сеті знову двічі відіграватися після програної власної подачі довелось... Правильно, саме Мікаелю Імеру. Але шведський тенісист не просто впорався із цим завданням, а й ще раз відзначився на прийомі ближче до завершення сету і отримав можливість подавати на перемогу. Тепер характер продемонстрував вже Руусувуорі, який цей надважливий гейм взяв під нуль. Але так само впевнено провести гейм на власній подачі Еміль не зумів - ще один брейк у виконанні Імера і чергова, якщо не сенсаційна, то, принаймні, несподівана перемога шведського тенісиста.
В чвертьфіналі змагань у Вашингтоні Мікаель Імер зіграє проти переможця матчу між Грігором Дімітровим і Себастьяном Кордою.
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