Марта Костюк поступилась росіянці на старті турніру в Порторожі.

WTA-250
Порторож, Словенія
1-й раунд
(5) Катерина Александрова - Марта Костюк - 7:6(5), 5:7, 7:5
Вже по перебігу стартової партії зустрічі можна було зрозуміти, що на нас чекає дуже напружене протистояння. Після досить рівного дебюту матчу, здалось, що ініціативу вдалось захопити Александровій, яка першою відзначилась на прийомі, дісталась до подачі на першу партію і навіть заробила сет-бол.
Втім Костюк вміє виплутуватися із подібних ситуацій. Марта відігралась і оформила зворотній брейк, завадивши суперниці подати на сет. Більше того, українська тенісистка цілком могла залишати першу партію за собою, але Костюк не скористалась одразу трьома сет-болами на прийомі. У підсумку сет докотився до тай-брейку, а на ньому трохи більш стабільно зіграла саме Катерина.
Другу партію куди більш потужно розпочала вже Марта, якій вдалось не просто повести у рахунку зі швидким брейком в активі, а й зміцнити своє лідерство. Ближче до завершення партії українська тенісистка оформила брейк під нуль і вийшла подавати на сет, маючи в запасі цілком пристойну перевагу. Втім, її Костюк не вистачило - українська спортсменка двічі не подала на партію, а між цими геймами не скористалась і чудовою можливістю на прийомі, не реалізувавши два сет-боли в геймі Александрової.
Росіянка, яка відіграла відставання одразу із двома брейками, при чому в останній момент, повинна була отримати серйозну психологічну перевагу, але у підсумку після вражаючого камбеку Александрова ще раз програла під нуль власний гейм. Із третьої спроби в цьому сеті Марта Костюк таки подала на перемогу в партії і перевела зустріч у вирішальний відрізок.
В ньому Марта теж цілком могла розраховувати на успіх, але... Такими можливостями, які випадали українській тенісистці в третьому сеті, все-таки варто користуватися. Тричі Костюк виривалась вперед із брейком, але кожного разу Марта програвала вже наступний гейм на власній подачі. Найбільш прикрим був епізод, коли Костюк відзначилась на прийомі вже у розв'язці матчу, але слідом не подала на перемогу. У підсумку українка трохи розклеїлась і ще раз програла власну подачу, що й дозволило Александровій святкувати перемогу в зустрічі.
В другому колі змагань у Порторожі Катерина Александрова зіграє проти переможниці матчу між іще однією українською тенісисткою Лесєю Цуренко і представницею Румунії Єленою-Гарбіелою Русе.
Теніс України в соцмережах: Facebook і Telegram
Немає коментарів:
Дописати коментар