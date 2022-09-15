четвер, 15 вересня 2022 р.

Катерина Байндл стає чвертьфіналісткою змагань WTA-125k у Бухаресті.

Українська тенісистка Катерина Байндл успішно подолала стадію другого кола змагань в Бухаресті. В боротьбі за вихід до чвертьфіналу турніру категорії WTA-125k Катерина в двох партіях здолала представницю Іспанії Альону Большову, яка займає 206-ту сходинку світового жіночого рейтингу. Зустріч між тенісистками тривала трохи менше двох годин ігрового часу. 

WTA-125k
Бухарест, Румунія
2-й раунд

Катерина Байндл - (Q) Альона Большова - 6:4, 6:4

У чвертьфіналі турніру в Бухаресті Катерина Байндл зіграє проти однієї із місцевих тенісисток - переможниці румунського дербі між 2-ю ракеткою змагань Іриною Бегу та Іриною Барою.

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о 14:00
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