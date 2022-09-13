Катерина Байндл успішно стартувала на змаганнях у Бухаресті.

WTA-125
Бухарест, Румунія
1-й раунд
Катерина Байндл - (7) Данка Ковініч - 6:4, 6:2
На самому початку зустрічі Байндл зуміла вирватись вперед із брейком, а в середині першого сету у української тенісистки був неймовірний шанс зміцнити свою перевагу в рахунку. Спочатку Катерина не реалізувала потрійний брейк-поінт, а потім не скористалась ще двома брейковими м'ячами в тому ж геймі.
Ковініч після того, як втримала надзвичайно складний гейм, зуміла ще й зворотній брейк під нуль оформити, втім Байндл не посипалась і вже за кілька хвилин знову повела в рахунку із геймом на прийомі в активі. За лічені хвилини Катерина подала на перемогу в першому сеті.
Другу партію Катерина знову почала із успіху на прийомі, але цього разу до своєї переваги в рахунку українська тенісистка поставилась більш уважно. У суперниці протягом сету фактично не було жодних шансів на прийомі, а ближче до завершення партії Байндл змогла оформити ще один брейк і спокійно довела зустріч до перемоги.
В другому колі змагань в Бухаресті Катерина Байндл зіграє проти переможниці матчу між представницею Грузії Катериною Горгодзе і іспанською тенісисткою Альоною Большовою.
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