вівторок, 13 вересня 2022 р.

Катерина Байндл успішно стартувала на змаганнях у Бухаресті.

Українська тенісистка Катерина Байндл успішно подолала стартовий раунд змагань в столиці Румунії. В першому раунді Катерина в двох партіях переграла 7-му ракетку турніру категорії WTA-125 в Бухаресті представницю Чорногорії Данку Ковініч. Якщо стартовий сет зустрічі виявився ще досить бойовим, то у другій партії Байндл більш ніж впевнено трансформувала свою перевагу у перемогу. Матч тривав близько 1 години і 50 хвилин ігрового часу.

WTA-125
Бухарест, Румунія
1-й раунд

Катерина Байндл - (7) Данка Ковініч - 6:4, 6:2

На самому початку зустрічі Байндл зуміла вирватись вперед із брейком, а в середині першого сету у української тенісистки був неймовірний шанс зміцнити свою перевагу в рахунку. Спочатку Катерина не реалізувала потрійний брейк-поінт, а потім не скористалась ще двома брейковими м'ячами в тому ж геймі. 

Ковініч після того, як втримала надзвичайно складний гейм, зуміла ще й зворотній брейк під нуль оформити, втім Байндл не посипалась і вже за кілька хвилин знову повела в рахунку із геймом на прийомі в активі. За лічені хвилини Катерина подала на перемогу в першому сеті.

Другу партію Катерина знову почала із успіху на прийомі, але цього разу до своєї переваги в рахунку українська тенісистка поставилась більш уважно. У суперниці протягом сету фактично не було жодних шансів на прийомі, а ближче до завершення партії Байндл змогла оформити ще один брейк і спокійно довела зустріч до перемоги.

В другому колі змагань в Бухаресті Катерина Байндл зіграє проти переможниці матчу між представницею Грузії Катериною Горгодзе і іспанською тенісисткою Альоною Большовою.

Теніс України в соцмережах: Facebook і Telegram
о 12:26
Мітки: , ,

Немає коментарів:

Дописати коментар

Підписатися на: Дописати коментарі (Atom)