четвер, 15 вересня 2022 р.

Кубок Девіса. В'ячеслав Белінський програє Мартону Фучовічу в дебютному матчі за збірну України.

Збірна України, яка підійшла до протистояння проти команди Угорщини в плей-офф першої світової групи Кубка Девіса далеко не в оптимальному складі, програє першу зустріч протистояння. Дебютант збірної В'ячеслав Белінський в своєму першому в кар'єрі матчі проти гравця топ-100 світового рейтингу поступився лідеру угорської команди Мартону Фучовічу. 

Кубок Девіса
Україна - Угорщина - 0:1

В'ячеслав Белінський - Мартон Фучовіч - 3:6, 2:6

На початку зустрічі здавалось, що попри всі прогнози Белінський зможе не просто нав'язати куди більш досвідченому супернику боротьбу, а й, можливо, зачепитися за пристойний результат. Але, Мартону знадобилось не так багато часу, аби повністю прибрати ініціативу до своїх рук і у справі довести серйозну різницю у класі.

Белінський зустріч точно не провалив. По налаштуванню на боротьбу і бажання показати високий рівень гри до молодого українського тенісиста взагалі не може бути будь-яких питань. В'ячеслав не опускав ракетку навіть на матч-болах у суперника. Тож критикувати його за результат зустрічі точно не доводиться. Він просто сповна демонструє різницю в класі між гравцями нинішніх збірних України та Угорщини.

В другому одиночному матчі сьогодні зіграють Владислав Орлов та Жомбор Пірош. І в цьому матчі шанси України зачепитися за перше очко в протистоянні, об'єктивно, набагато вищі.

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о 20:29
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