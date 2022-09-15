Кубок Девіса. В'ячеслав Белінський програє Мартону Фучовічу в дебютному матчі за збірну України.

Кубок Девіса
Україна - Угорщина - 0:1
В'ячеслав Белінський - Мартон Фучовіч - 3:6, 2:6
На початку зустрічі здавалось, що попри всі прогнози Белінський зможе не просто нав'язати куди більш досвідченому супернику боротьбу, а й, можливо, зачепитися за пристойний результат. Але, Мартону знадобилось не так багато часу, аби повністю прибрати ініціативу до своїх рук і у справі довести серйозну різницю у класі.
Белінський зустріч точно не провалив. По налаштуванню на боротьбу і бажання показати високий рівень гри до молодого українського тенісиста взагалі не може бути будь-яких питань. В'ячеслав не опускав ракетку навіть на матч-болах у суперника. Тож критикувати його за результат зустрічі точно не доводиться. Він просто сповна демонструє різницю в класі між гравцями нинішніх збірних України та Угорщини.
В другому одиночному матчі сьогодні зіграють Владислав Орлов та Жомбор Пірош. І в цьому матчі шанси України зачепитися за перше очко в протистоянні, об'єктивно, набагато вищі.
Теніс України в соцмережах: Facebook і Telegram
Немає коментарів:
Дописати коментар