Кубок Девіса. Поки без шансів. Владислав Орлов програє другий одиночний поєдинок Жомбору Пірошу.

Кубок Девіса
Україна - Угорщина - 0:2
Владислав Орлов - Жомбор Пірош - 2:6, 2:6
Події в обох сетах зустрічі розвивались за одним і тим самим сценарієм. Пірошу вдавалось вирватися вперед із брейком вже після стартового гейму, але Орлов знаходив у собі сили відіграти це відставання. Правда, надалі угорський тенісист знову брав ініціативу у свої руки і в кожному з сетів встигав оформити ще по 2 брейки.
Рахунок 0:2 за підсумками першого ігрового дня, звісно, ставить збірну України у вкрай неприємне становище. Якщо бути зовсім відвертими, камбеки в цьому протистоянні буде чимось на кшталт дива, адже наразі не видно за рахунок чого збірна України може взяти в цьому поєдинку бодай одне очко.
Завтрашній ігровий день почнеться із парної зустрічі, яка цілком може стати вирішальною у протистоянні.
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