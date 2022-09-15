четвер, 15 вересня 2022 р.

Кубок Девіса. Поки без шансів. Владислав Орлов програє другий одиночний поєдинок Жомбору Пірошу.

Збірна України вкрай невдало починає поєдинок плей-офф першої світової групи Кубка Девіса проти команди Угорщини. За підсумками першого ігрового дня українські спортсмени поступаються із рахунком 0:2. В другій одиночній зустрічі Владислав Орлов практично без боротьби поступився Жомбору Пірошу, який займає на даний момент 159-ту сходинку світового рейтингу. Зустріч тривала навіть менше 1 години і 10 хвилин ігрового часу.

Кубок Девіса
Україна - Угорщина - 0:2

Владислав Орлов - Жомбор Пірош - 2:6, 2:6

Події в обох сетах зустрічі розвивались за одним і тим самим сценарієм. Пірошу вдавалось вирватися вперед із брейком вже після стартового гейму, але Орлов знаходив у собі сили відіграти це відставання. Правда, надалі угорський тенісист знову брав ініціативу у свої руки і в кожному з сетів встигав оформити ще по 2 брейки.

Рахунок 0:2 за підсумками першого ігрового дня, звісно, ставить збірну України у вкрай неприємне становище. Якщо бути зовсім відвертими, камбеки в цьому протистоянні буде чимось на кшталт дива, адже наразі не видно за рахунок чого збірна України може взяти в цьому поєдинку бодай одне очко.

Завтрашній ігровий день почнеться із парної зустрічі, яка цілком може стати вирішальною у протистоянні.

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о 22:07
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