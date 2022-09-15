Емма Радукану завершує виступи в Порторожі вже на стадії другого кола.

Британська тенісистка Емма Радукану, яка була лідеркою посіву змагань категорії WTA-250 в словенському Порторожі, не зуміла пробитися до чвертьфіналу турніру. На стадії другого кола Емма в трьох партіях поступилась представниці Німеччини Анні-Лєні Фрідзам, яка займає 213-ту сходинку світового жіночого рейтингу. Фрідзам витратила на перемогу в матчі 2 години і 20 хвилин ігрового часу.
WTA-250
Порторож, Словенія
2-й раунд
(Q) Анна-Лєна Фрідзам - (1) Емма Радукану - 7:5, 0:6, 6:3
В чвертьфіналі турніру в Порторожі Анна-Лєна Фрідзам тепер зіграє проти французької спортсменки Діан Паррі.
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