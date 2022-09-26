Марта Костюк вийшла до другого кола змагань у Талліні.

WTA-250
Таллін, Естонія
1-й раунд
Марта Костюк - Бернарда Пера - 6:4, 4:6, 6:3
На початку зустрічі ініціатива почергово переходила від однієї тенісистки до іншої. Першою на прийомі відзначилась Пера, але вже за кілька хвилин Костюк не просто відігралась, а й оформила другий брейк поспіль та повела в рахунку. Бернарда це відставання відіграла, втім українська тенісистка трохи краще провела останні гейми партії. Спочатку Марта відігралась з подвійного прихованого сет-болу у суперниці, а потім, вже після захисту власної подачі, Костюк успішно зіграла на прийомі і третім брейком поставила переможну крапку в сеті.
Другий сет Марта почала досить впевнено і швидко повела із брейком - 3:0. Здавалося, що можна розраховувати на перемогу в матчі у двох партіях, але Пера зуміла переломити хід зустрічі. Американська тенісистка двічі поспіль відзначилась на прийомі і, таким чином, не тільки відігралась, а й сама отримала перевагу в рахунку. З нею Бернарда і завершила сет на свою користь.
У вирішальному сеті на перший план в діях Марти вийшла ефективність. Українській тенісистці дуже складно давались власні гейми, а ось на прийомі можливостей у Костюк фактично не було - окрім єдиного гейму, який Пера просто провалила. Але саме цим єдиним шансом Марта і скористалась, оформивши брейк під нуль. На власних подачах українська тенісистка відіграла всі 7 брейк-поінтів за сет, які вдалось заробити Бернарді. Тож із мінімальною перевагою в рахунку Костюк і взяла третю партію зустрічі.
В другому колі змагань у Талліні Марта Костюк зіграє проти переможниці матчу Барбора Крейчікова - Айла Томльяоновіч.
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