вівторок, 13 вересня 2022 р.

Ілля Марченко із непростої перемоги розпочинає виступи на Челленджері в Стамбулі.

Український тенісист Ілля Марченко виходить у друге коло змагань категорії Challenger в турецькому Стамбулі. На старті змагань Марченко здобув досить непросту перемогу над представником Чехії Мареком Генгелом, який починав виступи в Туреччині з кваліфікаційного раунду. Ілля провалив початок зустрічі, але зумів влаштувати справжній камбек і здобути перемогу в двох партіях. Поєдинок тривав півтори години ігрового часу.

ATP Challenger
Стамбул, Туреччина
1-й раунд

Ілля Марченко - (Q) Марек Генгел - 7:5, 6:4

Початок поєдинку можна назвати для Іллі Марченка хіба що провальним. Український тенісист двічі поспіль програв власну подачу і відпустив суперника у відрив, який, здавалося б, ліквідувати буде просто неможливо - 0:5. Але навіть за такого рахунку Ілля не опустив ракетку і повністю переломив хід сету. Спочатку Марченко двічі завадив Генгелу подати на перемогу в партії, а потім і третій поспіль брейк оформив. У підсумку за українцем лишилось 7 геймів поспіль і стартовий сет завершився його вольовою перемогою.

На початку другої партії зустріч довелось ненадовго призупинити через дощ і ця пауза, скоріше за все, пішла на користь Мареку. Чеський тенісист налагодив гру і зумів повернутися в поєдинок. До завершення сету на корті точилась досить рівна боротьба, але в 9-му геймі саме Марченко вдалось оформити єдиний в партії брейк. Одразу після нього український спортсмен досить впевнено подав на перемогу в зустрічі.

В другому колі Челленджера в Стамбулі Ілля Марченко зіграє із переможцем зустрічі між місцевим тенісистом Сарпом Агабігуном та 7-м номером посіву Себастьяном Офнером із Австрії.

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о 14:11
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