Ілля Марченко поступився в другому колі Челленджеру в Стамбулі.

ATP Challenger
Стамбул, Туреччина
2-й раунд
(7) Себастьян Офнер - Ілля Марченко - 6:1, 7:5
Стартову партію зустрічі Ілля Марченко знову провалив, двічі програвши свою подачу. От тільки на відміну від стартового матчу в Стамбулі, відігратися з двох брейків український тенісист вже не зумів - суперник такого рівня, як Офнер, подібні камбеки так просто робити не дозволяє.
В другому сеті Ілля зумів повести в рахунку із геймом на прийомі в активі, втім знову зіткнувся із суттєвим спадом у грі. Себастьян ближче до завершення зустрічі двічі поспіль взяв подачу українця і оформив підсумкову перемогу.
В чвертьфіналі турніру в Стамбулі Себастьян Офнер зіграє проти місцевого тенісиста Корая Кірджи, який досить несподівано здолав представника Іспанії Фернандо Вердаско.
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