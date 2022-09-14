середа, 14 вересня 2022 р.

Ілля Марченко поступився в другому колі Челленджеру в Стамбулі.

Український тенісист Ілля Марченко не зумів пробитися в чвертьфінал змагань категорії Челленджер в турецькому Стамбулі. На стадії другого кола Ілля в двох партіях поступився 7-й ракетці турніру представнику Австрії Себастьяну Офнеру, який займає 209-ту сходинку світового чоловічого рейтингу. Офнер витратив на перемогу в матчі трохи більше 1 години і 15 хвилин ігрового часу.

ATP Challenger
Стамбул, Туреччина
2-й раунд

(7) Себастьян Офнер - Ілля Марченко - 6:1, 7:5

Стартову партію зустрічі Ілля Марченко знову провалив, двічі програвши свою подачу. От тільки на відміну від стартового матчу в Стамбулі, відігратися з двох брейків український тенісист вже не зумів - суперник такого рівня, як Офнер, подібні камбеки так просто робити не дозволяє.

В другому сеті Ілля зумів повести в рахунку із геймом на прийомі в активі, втім знову зіткнувся із суттєвим спадом у грі. Себастьян ближче до завершення зустрічі двічі поспіль взяв подачу українця і оформив підсумкову перемогу.

В чвертьфіналі турніру в Стамбулі Себастьян Офнер зіграє проти місцевого тенісиста Корая Кірджи, який досить несподівано здолав представника Іспанії Фернандо Вердаско.

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о 15:12
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