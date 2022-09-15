Дарія Снігур поступилась росіянці в другому колі змагань у французькому Ле-Небурі.

ITF W80+H
Ле-Небур, Франція
2-й раунд
Поліна Кудерметова - (6) Дарія Снігур - 7:6(0), 6:2
Снігур, здавалося б, дуже непогано розпочала зустріч і досягнула такої переваги, яка цілком могла гарантувати перемогу в партії. Дарія повела в рахунку одразу із двома брейками - 3:0. Так, одну програну подачу Кудерметова ліквідувала моментально, але оформити другий зворотній брейк росіянці тривалий час не вдавалось. У підсумку Дарія навіть вийшла подавати на сет, але цей гейм українська тенісистка програла під нуль.
За кілька хвилин Снігур знову відзначилась на прийомі і отримала другу можливість подати на стартову партію, але й вона виявилась невдалою. Ну а про тай-брейк, до якого докотився перший сет, довго розповідати не потрібно. Дарія його просто провалила і не взяла на ньому жодного розіграшу - 0:7.
На початку другого сету у Снігур знову була непогана нагода повести в рахунку, втім українська тенісистка не скористалась потрійним брейк-поінтом у першому ж геймі партії. А вже за кілька хвилин із брейком повела Кудерметова. В середині партії Дарія, здавалося б, намацала свою гру і відіграла відставання в рахунку, але Поліна моментально повернула собі повний контроль над матчем, оформила ще 2 брейки і поставила переможну крапку в зустрічі.
В 1/4 фіналу змагань у Ле-Небурі Поліна Кудерметова зіграє із 4-ю ракеткою турніру Армоні Тан із Франції.
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