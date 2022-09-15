четвер, 15 вересня 2022 р.

Дарія Снігур поступилась росіянці в другому колі змагань у французькому Ле-Небурі.

Українська тенісистка Дарія Снігур, яка на 80-тисячнику ITF у французькому місті Ле-Небур отримала 6-й номер посіву, не зуміла пробитися у чвертьфінал змагань. На стадії другого кола Дарія поступилась росіянці Поліні Кудерметовій, яка займає 260-й рядок світового жіночого рейтингу. Зустріч тривала трохи більше 1 години і 10 хвилин ігрового часу.

ITF W80+H
Ле-Небур, Франція
2-й раунд

Поліна Кудерметова - (6) Дарія Снігур - 7:6(0), 6:2

Снігур, здавалося б, дуже непогано розпочала зустріч і досягнула такої переваги, яка цілком могла гарантувати перемогу в партії. Дарія повела в рахунку одразу із двома брейками - 3:0. Так, одну програну подачу Кудерметова ліквідувала моментально, але оформити другий зворотній брейк росіянці тривалий час не вдавалось. У підсумку Дарія навіть вийшла подавати на сет, але цей гейм українська тенісистка програла під нуль.

За кілька хвилин Снігур знову відзначилась на прийомі і отримала другу можливість подати на стартову партію, але й вона виявилась невдалою. Ну а про тай-брейк, до якого докотився перший сет, довго розповідати не потрібно. Дарія його просто провалила і не взяла на ньому жодного розіграшу - 0:7.

На початку другого сету у Снігур знову була непогана нагода повести в рахунку, втім українська тенісистка не скористалась потрійним брейк-поінтом у першому ж геймі партії. А вже за кілька хвилин із брейком повела Кудерметова. В середині партії Дарія, здавалося б, намацала свою гру і відіграла відставання в рахунку, але Поліна моментально повернула собі повний контроль над матчем, оформила ще 2 брейки і поставила переможну крапку в зустрічі.

В 1/4 фіналу змагань у Ле-Небурі Поліна Кудерметова зіграє із 4-ю ракеткою турніру Армоні Тан із Франції.

Теніс України в соцмережах: Facebook і Telegram
о 16:32
Мітки: ,

Немає коментарів:

Дописати коментар

Підписатися на: Дописати коментарі (Atom)